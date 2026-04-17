Алматы зообағында арыстанға тас лақтырған ер адам айыппұл арқалады
Алматы хайуанаттар бағында балалардың көзінше арыстанға тас лақтырған ер адамның іс-әрекеті қоғамда дау туғызды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Алдымен зообақ әкімшілігі мәлімдеме жасап, іс бойынша полицияға жүгінгендерін айтқан болатын.
Кейін қалалық Полиция департаменті құқық бұзушының жауапкершілікке тартылғанын хабарлады.
Ведомство аталған бейнежазбада жас жігіттің арыстан қамалған вольерге қарай тасқа ұқсас затты лақтырғанын байқауға болатындығын атап өтті. Осы әрекеті арқылы ол қоғамдық тәртіпті және қоғамдық орында өзін ұстау қағидаларын өрескел бұзған.
"Жүргізілген жедел іс-шаралар нәтижесінде құқық бұзушының жеке басы анықталып, ол мән-жайды анықтау үшін полиция бөліміне жеткізілді". Алматы қаласы Полиция департаменті
Істі Алматы қаласының мамандандырылған ауданаралық әкімшілік соты қарап, азаматты кінәлі деп таныды. Нәтижесінде оған 20 АЕК мөлшерінде айыппұл салынды (2026 жылға бұл 86 500 теңге).
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript