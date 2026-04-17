Алматыда ер адам балалардың көзінше арыстанға тас лақтырған: хайуанаттар бағы мәлімдеме жасады
Ресми түсіндірмеге сәйкес, зоопарк мамандары бұл жағдай бойынша полицияға жүгінген.
"Өтініш Медеу аудандық полиция басқармасында тіркелді. Нәтижелері туралы қосымша хабарлаймыз." Алматы хайуанаттар бағының баспасөз қызметі
Желіде тараған бейнеде құқық бұзушылық анық көрінеді: келуші қоршауға тас лақтыруда. Бұл қатаң түрде тыйым салынған және жануарлар үшін қауіпті.
Еске саламыз:
- зообақ аумағында жануарларды мазалауға, үркітуге, бөгде заттарды лақтыруға, оларды тамақтандыруға, қоршаудан асуға, әйнекті ұруға және қоқыс қалдыруға болмайды.
"Баршаңызды ережелерді қатаң сақтауға және балаларға дұрыс үлгі көрсетуге шақырамыз. Жануарларға жанашырлықпен қарау — әрқайсымыздың жауапкершілігіміз. Біз өз тарапымыздан зообақтағы мінез-құлық ережелері туралы ақпараттандыруды күшейтеміз." Алматы хайуанаттар бағының баспасөз қызметі
Өкінішке қарай, табиғат пен жануарларға ұқыпты қарау тек Алматыда ғана емес, басқа өңірлерде де өзекті мәселе болып отыр. Мысалы, жақында Шымкент зообағында бір бала "естелік фото" түсіру үшін тор ішіндегі жануарларды қуалаған жағдай тіркелді. Сонымен қатар, Семейде ересектер балалардың көзінше арыстандардың вольеріне тас лақтырған. Бұл ашу тудырған оқиға қоғамда үлкен резонансқа ие болды. Бірнеше күннен кейін күдіктілердің ұсталғаны белгілі болды: оқиғаға 36 және 29 жастағы екі ер адам қатысы бар екені анықталды.