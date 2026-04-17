Шаруа қожалығына арналған жерге иттерге баспана салған: Жамбыл облысындағы оқиғаға сот қандай шешім шығарды
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Жамбыл облысында жер учаскесі иттерге арналған баспана ретінде заңсыз пайдаланылған. Іс сотта қаралды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Белгілі болғандай, сот уәкілетті органның жоспардан тыс тексеру шеңберінде азаматқа тиесілі жер учаскесін мақсатсыз пайдалану фактісін анықтады. Шаруа қожалығына арналған учаске (0,53 га) тиісті ғимараттары бар иттерге арналған баспана ретінде пайдаланылды.
Бұған дейін оған анықталған бұзушылықтарды жою туралы нұсқама берілген болатын, бірақ ол орындалмады.
Тексерістен кейін құқық бұзушы кінәсін толығымен мойындап, бірақ бұл бұзушылықтарды жою үшін шаралар қолданылып жатқанын түсіндіріп, соттан оны жауапкершілікке тартпауды сұраған.
"Сот қаулысымен Т. ӘҚБтК 462-бабының 3-бөлігі бойынша кінәлі деп танылып, оған 5 АЕК мөлшерінде айыппұл тағайындалды",- делінген ақпаратта.
Қаулы заңды күшіне енді.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript