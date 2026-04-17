ШҚО-да полиция жеке тұрғын үйде жасалған ұрлықты жедел түрде ашты
"102" арнасына жергілікті тұрғыннан белгісіз біреудің оның үйіне пластик терезе арқылы кіріп, жалпы құны 500 мың теңге болатын бағалы заттарды ұрлап кеткені туралы хабарлама түскен.
Ақпарат түсе салысымен полиция қызметкерлері аумақты тексеруді ұйымдастырып, ықтимал куәгерлерден жауап алды және оқиғаның барлық нұсқаларын тексерді.
Бұл шаралар күдіктіні "ізін суытпай" құрықтауға мүмкіндік берді. Нәтижесінде бұрын сотты болған, 1975 жылы туған ер адам анықталып, ол өз кінәсін мойындады.
Оның тұрғылықты жерін тінту барысында қолды болған барлық бұйымдар тәркіленді. Күдікті ұсталып, уақытша ұстау изоляторына қамалды. Қазіргі уақытта қылмыстың барлық мән-жайын анықтауға бағытталған тергеу амалдары жалғасуда.
Полициясы азаматтарға жеке қауіпсіздік шараларын сақтау қажеттігін ескертеді. Терезелер мен есіктерді мықтап бекітіңіздер, қажет болған жағдайда күзет дабылын пайдаланып, құнды заттарыңызды қараусыз қалдырмаңыздар.