Қоғам

Астанадағы екі жеке тұрғын үйде ірі өрт шықты

Астанадағы екі жеке тұрғын үйде ірі өрт шықты, сурет - Zakon.kz жаңалық 31.05.2026 13:01
Астананың Байқоңыр ауданында Толстой көшесінде бір-біріне жақын орналасқан екі жеке тұрғын үйде өрт шықты, деп хабарлайды Zakon.kz.

Төтенше жағдайлар министрлігінің хабарлауынша, алғашқы өрт сөндіру бөлімшелері келген кезде ғимараттардың шатырлары толықтай отқа оранған.

"Судың үздіксіз берілуі ұйымдастырылды. Өртті сөндіруге су оқпандары берілді", – делінген хабарламада.
Құтқарушылар жедел түрде жану аймағынан 5 газ баллонын шығарып, ықтимал жарылыстың алдын алды.

ТЖМ күштерімен өрт толықтай сөндірілді. Өрттің шығу себебі анықталып жатыр.

112 пультіне зардап шеккендер туралы ақпарат түскен жоқ.

