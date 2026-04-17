#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+6°
$
469.52
553.75
6.15
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
Қоғам

Қазақстанның 15 өңірінде ауа райы күрт нашарлайды: дауылды ескерту жарияланды

17.04.2026 22:47
2026 жылғы 18 сәуірде Қазақстанның 15 облысында дауылды ескерту жарияланды, деп хабарлайды Zakon.kz "Қазгидромет" РМК баспасөз қызметіне сілтеме жасап.

Ұлытау облысының батысында, солтүстігінде және шығысында түнде және таңертең тұман күтіледі, жолдарда көктайғақ болады.

Қарағанды облысының батысында, солтүстігінде және шығысында түнде және таңертең тұман, көктайғақ болжанады. Жел оңтүстік-шығыс, оңтүстік бағытта, күндіз облыстың солтүстігі мен оңтүстігінде екпіні 15-20, кейде 23 м/с-қа дейін жетеді. Облыстың оңтүстігінде жоғары өрт қаупі сақталады. Қарағанды қаласында жолдарда көктайғақ болады.

Абай облысының оңтүстігінде жоғары өрт қаупі сақталады.

Атырау облысының батысында түнде және таңертең тұман күтіледі. Күндіз облыстың солтүстігі мен шығысында шаңды дауыл болуы мүмкін. Жел оңтүстік-шығыс, күндіз екпіні 15-20 м/с.

Шығыс Қазақстан облысының шығысы мен оңтүстігінде түнде және таңертең қар, көктайғақ және тұман күтіледі. Жел солтүстік-батыстан оңтүстік-шығысқа ауысады, түнде екпіні 15-20 м/с.

Батыс Қазақстан облысының батысында және солтүстігінде түнде және таңертең тұман күтіледі. Жел оңтүстік-шығыс, оңтүстік, күндіз облыстың оңтүстігі, солтүстігі және орталығында екпіні 15-20 м/с. Орал қаласында да түнде және таңертең тұман болады, желдің екпіні 15-20 м/с.

Маңғыстау облысының оңтүстігі мен орталығында түнде тұман күтіледі. Жел оңтүстік-шығыс, күндіз облыстың оңтүстік-батысында екпіні 16 м/с.

Жамбыл облысының оңтүстігінде жаңбыр, найзағай, ал таулы аудандарында түнде жаңбыр мен қар, күндіз жаңбыр мен найзағай күтіледі. Оңтүстігінде және таулы аймақтарында тұман болады. Жел солтүстік-шығыс, кей жерлерде 15-20 м/с. Облыстың солтүстігі мен тау бөктерінде 1°С үсік жүреді. Батысында және оңтүстік-шығысында жоғары өрт қаупі сақталады. Таразда түнде жаңбыр, найзағай, кейде тұман күтіледі.

Ақмола облысында оңтүстік-батыс желі соғып, облыстың батысында, солтүстігінде және шығысында екпіні 15-20 м/с, күндіз кейде 23-28 м/с-қа дейін жетеді. Көкшетауда желдің екпіні күндіз 25 м/с-қа дейін күшейеді.

Қызылорда облысының орталығында тұман күтіледі. Түнде облыстың солтүстігінде 1-3°С үсік болады.

Қостанай облысының батысы мен солтүстігінде түнде және таңертең тұман күтіледі. Жел оңтүстік-батыс, екпіні 15-20 м/с, күндіз кейде 23-28 м/с. Қостанай қаласында да жел күшейеді.

Алматы облысында батыс және солтүстік-батыс желі соғып, облыстың батысында, шығысында және оңтүстігінде екпіні 15-20 м/с болады. Түнде тау бөктерінде 1-3°С үсік күтіледі. Қонаевта да желдің екпіні 15-20 м/с-қа жетеді.

Жетісу облысының таулы аймақтарында тұман күтіледі. Жел солтүстік-шығыс, облыстың солтүстігінде, оңтүстігінде және шығысында екпіні 15-20 м/с, Алакөл маңында түнде кейде 23-28 м/с. Облыстың солтүстігінде түнде 3°С үсік болады. Сонымен қатар өңірдің бірқатар бөлігінде жоғары өрт қаупі сақталады.

Павлодар облысында оңтүстік-батыс желі соғып, күндіз екпіні 15-20 м/с, облыстың солтүстігінде кейде 23-28 м/с-қа дейін жетеді. Павлодар қаласында да жел күшейеді.

Солтүстік Қазақстан облысында оңтүстік-батыс желі 15-20 м/с, екпіні 23-28 м/с, ал күндіз кей жерлерде 30 м/с және одан да жоғары болады. Петропавлда да желдің күші 30 м/с және одан асады.

Бұған дейін Алматыда жаңбыр қашан тоқтайтындығын жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
"Ауа райы күрт бұзылады". Сейсенбіде еліміздің 18 өңірінде дауылды ескерту жарияланды
21:54, 23 маусым 2025
"Ауа райы күрт бұзылады". Сейсенбіде еліміздің 18 өңірінде дауылды ескерту жарияланды
Жексенбіде еліміздің бірқатар өңірінде дауылды ескерту жарияланды
17:18, 31 қаңтар 2026
Жексенбіде еліміздің бірқатар өңірінде дауылды ескерту жарияланды
Астанада, Алматыда және Қазақстанның 15 өңірінде дауылды ескерту жарияланды
13:03, 07 шілде 2025
Астанада, Алматыда және Қазақстанның 15 өңірінде дауылды ескерту жарияланды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Американская авиакомпания прокомментировала снятие с рейса Царукяна
01:59, 18 сәуір 2026
Американская авиакомпания прокомментировала снятие с рейса Царукяна
Казахстанская теннисистка не сумела пробиться в финал парного разряда на турнире в Египте
01:20, 18 сәуір 2026
Казахстанская теннисистка не сумела пробиться в финал парного разряда на турнире в Египте
Алекс Перейра пообещал фанатам стать "машиной", перейдя в тяжёлый вес
00:46, 18 сәуір 2026
Алекс Перейра пообещал фанатам стать "машиной", перейдя в тяжёлый вес
Определилась возможная соперница Елены Рыбакиной в полуфинале турнира в Штутгарте
00:10, 18 сәуір 2026
Определилась возможная соперница Елены Рыбакиной в полуфинале турнира в Штутгарте
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: