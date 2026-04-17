Алматыда жаңбыр қашан тоқтайды: синоптик болжамы
Алдағы аптада ауа райы көктемге тән құбылмалы сипатта болады: бір күндері жаңбыр жауса, ертесі күн ашылады. "Қазгидромет" РМК Алматы және Алматы облысы филиалының жетекші инженер-синоптигі Даулет Кесебаев алдағы күндердегі синоптикалық жағдай мен ауа райының өзгермелі сипаты туралы айтып берді.
"Сенбі мен жексенбіде Алматыда жаңбыр жалғасады. Жексенбіде найзағай болуы мүмкін. Ауа температурасы түнде +4…+6°С, күндіз +13…+15°С шамасында болады. Одан кейін оңтүстік астанада қолайлы ауа райы орнап, үш күн бойы сақталады. Жауын-шашын күтілмейді", – деді Даулет Кесебаев.
Ол сондай-ақ келесі жұмыс аптасының басынан бастап ауа температурасы түнде +13…+15°С-қа дейін, күндіз +24…+26°С-қа дейін жылынатынын айтты.
Синоптик сонымен қатар келесі аптаның соңында фронтальды жүйелердің өтуіне байланысты қалада қайтадан жаңбыр күтілетінін, 23 сәуір мен 24 сәуір бойы кей жерлерде нөсер жауын болатынын жеткізді.
"Сондай-ақ найзағай және желдің күшеюі мүмкін, екпіні 15–18 м/с-қа дейін жетеді. Жұмаға қарай ауа температурасы сәл төмендейді: түнде +11…+13°С, күндіз +19…+21°С", – деп қорытындылады синоптик.
Алматы қаласы бойынша 18–24 сәуір 2026 жылға арналған ауа райы болжамы:
18 сәуір: ауыспалы бұлтты, түнде және таңертең жаңбыр. Жел батыс, солтүстік-батыс 3–8 м/с, екпіні 13 м/с. Температура түнде +3…+5°С, күндіз +13…+15°С.
19 сәуір: ауыспалы бұлтты, күндіз жаңбыр, найзағай. Жел солтүстік-шығыс 3–8 м/с, күндіз екпіні 13 м/с. Температура түнде +5…+7°С, күндіз +13…+15°С.
20 сәуір: ауыспалы бұлтты, жауын-шашынсыз. Жел оңтүстік-шығыс 3–8 м/с. Температура түнде +7…+9°С, күндіз +18…+20°С.
21 сәуір: ауыспалы бұлтты, жауын-шашынсыз. Жел оңтүстік бағытта 3–8 м/с. Температура түнде +10…+12°С, күндіз +23…+25°С.
22 сәуір: ауыспалы бұлтты, жауын-шашынсыз. Жел оңтүстік-батыс 3–8 м/с, күндіз екпіні 15 м/с. Температура түнде +13…+15°С, күндіз +24…+26°С.
23 сәуір: ауыспалы бұлтты, күндіз жаңбыр, найзағай, кешке кей жерлерде нөсер жауын. Жел оңтүстік-батыс, батыс 3–8 м/с, кейде екпіні 15–18 м/с. Температура түнде +13…+15°С, күндіз +23…+25°С.
24 сәуір: бұлтты, жаңбыр, найзағай. Жел батыс 3–8 м/с, екпіні 15–18 м/с. Температура түнде +11…+13°С, күндіз +19…+21°С.
Бұған дейін Қазақстан бойынша 18 сәуірге арналған ауа райы болжамын ұсынған болатынбыз.