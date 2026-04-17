#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+9°
$
469.52
553.75
6.15
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
Қоғам

Алматыда жаңбыр қашан тоқтайды: синоптик болжамы

Дождь, дожди, осадки, ливень, ливни, сурет - Zakon.kz жаңалық 17.04.2026 19:51 Фото: pixabay
Алматыда жаңбыр демалыс күндері де жауады. Артынша, күн +26°C-қа дейін жылынады. Дегенмен, бұл жаймашуақ күндер ұзаққа созылмайды, келесі аптаның соңына қарай қайтадан жауын-шашын, найзағай мен екпінді жел күтіледі, деп хабарлайды Zakon.kz.

Алдағы аптада ауа райы көктемге тән құбылмалы сипатта болады: бір күндері жаңбыр жауса, ертесі күн ашылады. "Қазгидромет" РМК Алматы және Алматы облысы филиалының жетекші инженер-синоптигі Даулет Кесебаев алдағы күндердегі синоптикалық жағдай мен ауа райының өзгермелі сипаты туралы айтып берді.

"Сенбі мен жексенбіде Алматыда жаңбыр жалғасады. Жексенбіде найзағай болуы мүмкін. Ауа температурасы түнде +4…+6°С, күндіз +13…+15°С шамасында болады. Одан кейін оңтүстік астанада қолайлы ауа райы орнап, үш күн бойы сақталады. Жауын-шашын күтілмейді", – деді Даулет Кесебаев.

Ол сондай-ақ келесі жұмыс аптасының басынан бастап ауа температурасы түнде +13…+15°С-қа дейін, күндіз +24…+26°С-қа дейін жылынатынын айтты.

Синоптик сонымен қатар келесі аптаның соңында фронтальды жүйелердің өтуіне байланысты қалада қайтадан жаңбыр күтілетінін, 23 сәуір мен 24 сәуір бойы кей жерлерде нөсер жауын болатынын жеткізді.

"Сондай-ақ найзағай және желдің күшеюі мүмкін, екпіні 15–18 м/с-қа дейін жетеді. Жұмаға қарай ауа температурасы сәл төмендейді: түнде +11…+13°С, күндіз +19…+21°С", – деп қорытындылады синоптик.

Алматы қаласы бойынша 18–24 сәуір 2026 жылға арналған ауа райы болжамы:

18 сәуір: ауыспалы бұлтты, түнде және таңертең жаңбыр. Жел батыс, солтүстік-батыс 3–8 м/с, екпіні 13 м/с. Температура түнде +3…+5°С, күндіз +13…+15°С.

19 сәуір: ауыспалы бұлтты, күндіз жаңбыр, найзағай. Жел солтүстік-шығыс 3–8 м/с, күндіз екпіні 13 м/с. Температура түнде +5…+7°С, күндіз +13…+15°С.

20 сәуір: ауыспалы бұлтты, жауын-шашынсыз. Жел оңтүстік-шығыс 3–8 м/с. Температура түнде +7…+9°С, күндіз +18…+20°С.

21 сәуір: ауыспалы бұлтты, жауын-шашынсыз. Жел оңтүстік бағытта 3–8 м/с. Температура түнде +10…+12°С, күндіз +23…+25°С.

22 сәуір: ауыспалы бұлтты, жауын-шашынсыз. Жел оңтүстік-батыс 3–8 м/с, күндіз екпіні 15 м/с. Температура түнде +13…+15°С, күндіз +24…+26°С.

23 сәуір: ауыспалы бұлтты, күндіз жаңбыр, найзағай, кешке кей жерлерде нөсер жауын. Жел оңтүстік-батыс, батыс 3–8 м/с, кейде екпіні 15–18 м/с. Температура түнде +13…+15°С, күндіз +23…+25°С.

24 сәуір: бұлтты, жаңбыр, найзағай. Жел батыс 3–8 м/с, екпіні 15–18 м/с. Температура түнде +11…+13°С, күндіз +19…+21°С.

Бұған дейін Қазақстан бойынша 18 сәуірге арналған ауа райы болжамын ұсынған болатынбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: