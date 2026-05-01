#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+23°
$
462.91
542.16
6.16
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+23°
$
462.91
542.16
6.16
Қоғам

Алматы ауа райы құбылмалы: жаңбыр, жел және кенет жылыну күтіледі

Алматы, осень в Алматы, пасмурная погода в Алматы, тучи в Алматы, виды Алматы, город Алматы, виды города Алматы, пейзаж Алматы, Алматинский пейзаж, панорама Алматы, сурет - Zakon.kz жаңалық 01.05.2026 16:40 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Синоптиктердің болжамына сәйкес, Алматыда алдағы апта тұрақсыз ауа райымен басталады. Қалада жаңбыр, найзағай және екпінді жел күтіледі. Алайда аптаның екінші жартысында жауын-шашынсыз, жылы әрі ашық ауа райы орнап, ауа температурасы +29°С-қа дейін көтеріледі, деп хабарлайды Zakon.kz.

"Қазгидромет" Алматы және Алматы облысы бойынша филиалының жетекші инженер-синоптигі Светлана Аманқұлованың айтуынша, аптаның бірінші жартысында ауа райы тұрақсыз болады.

Бұл күндері қалада өткінші жаңбыр, найзағай және екпінді жел күтіледі. 3 мамырда күндіз жел күшейсе, 3 мамыр кеші мен 4 мамыр түнінде қатты нөсер жаууы мүмкін.

Жауын-шашынның әсерінен ауа температурасы да біртіндеп төмендейді: түнде +13…+15°С-тан +9…+11°С-қа дейін, күндіз +25…+27°С-тан +19…+21°С-қа дейін түседі.

Аптаның екінші жартысында ауа райы жақсарып, жауын-шашынсыз, ашық және тынық күндер орнайды. Бұл кезеңде ауа температурасы қайта көтеріледі: түнде +12…+14°С, күндіз +27…+29°С.

Күндер бойынша болжам:

  • 2 мамыр: бұлтты, күндіз өткінші жаңбыр, найзағай. Жел 3–8 м/с, екпіні 15 м/с. Температура: түнде +13…+15°С, күндіз +25…+27°С.
  • 3 мамыр: бұлтты, күндіз жаңбыр, найзағай, кешке нөсер жауын. Жел 3–8 м/с, екпіні 15–18 м/с. Температура: түнде +13…+15°С, күндіз +23…+25°С.
  • 4 мамыр: өткінші жаңбыр, найзағай, түнде қатты нөсер. Жел 3–8 м/с, екпіні 15 м/с. Температура: түнде +11…+13°С, күндіз +19…+21°С.
  • 5 мамыр: бұлтты, түнде өткінші жаңбыр. Жел 3–8 м/с, екпіні 13 м/с. Температура: түнде +9…+11°С, күндіз +20…+22°С.
  • 6–7 мамыр: бұлтты, жауын-шашынсыз. Жел 3–8 м/с. Температура: түнде +11…+13°С, күндіз +25…+27°С.
  • 8 мамыр: бұлтты, жауын-шашынсыз. Жел 3–8 м/с. Температура: түнде +12…+14°С, күндіз +27…+29°С.

Бұған дейін инженер-синоптик мамыр мерекелері күндері Алматыда ауа райы қалай болатынын да түсіндірген еді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: