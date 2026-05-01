Алматы ауа райы құбылмалы: жаңбыр, жел және кенет жылыну күтіледі
"Қазгидромет" Алматы және Алматы облысы бойынша филиалының жетекші инженер-синоптигі Светлана Аманқұлованың айтуынша, аптаның бірінші жартысында ауа райы тұрақсыз болады.
Бұл күндері қалада өткінші жаңбыр, найзағай және екпінді жел күтіледі. 3 мамырда күндіз жел күшейсе, 3 мамыр кеші мен 4 мамыр түнінде қатты нөсер жаууы мүмкін.
Жауын-шашынның әсерінен ауа температурасы да біртіндеп төмендейді: түнде +13…+15°С-тан +9…+11°С-қа дейін, күндіз +25…+27°С-тан +19…+21°С-қа дейін түседі.
Аптаның екінші жартысында ауа райы жақсарып, жауын-шашынсыз, ашық және тынық күндер орнайды. Бұл кезеңде ауа температурасы қайта көтеріледі: түнде +12…+14°С, күндіз +27…+29°С.
Күндер бойынша болжам:
- 2 мамыр: бұлтты, күндіз өткінші жаңбыр, найзағай. Жел 3–8 м/с, екпіні 15 м/с. Температура: түнде +13…+15°С, күндіз +25…+27°С.
- 3 мамыр: бұлтты, күндіз жаңбыр, найзағай, кешке нөсер жауын. Жел 3–8 м/с, екпіні 15–18 м/с. Температура: түнде +13…+15°С, күндіз +23…+25°С.
- 4 мамыр: өткінші жаңбыр, найзағай, түнде қатты нөсер. Жел 3–8 м/с, екпіні 15 м/с. Температура: түнде +11…+13°С, күндіз +19…+21°С.
- 5 мамыр: бұлтты, түнде өткінші жаңбыр. Жел 3–8 м/с, екпіні 13 м/с. Температура: түнде +9…+11°С, күндіз +20…+22°С.
- 6–7 мамыр: бұлтты, жауын-шашынсыз. Жел 3–8 м/с. Температура: түнде +11…+13°С, күндіз +25…+27°С.
- 8 мамыр: бұлтты, жауын-шашынсыз. Жел 3–8 м/с. Температура: түнде +12…+14°С, күндіз +27…+29°С.
