Жетісу облысындағы тас жолда лазерлік сызықтар пайда болды
Жаңа жүйе автожолдың 13-шақырымында іске қосылды. Оның негізгі мақсаты – жол-көлік оқиғаларының алдын алу және жүргізушілердің зейінін арттыру, әсіресе көріну деңгейі төмен жағдайларда. Өңірлегі полиция мәліметінше, жол жабынына проекцияланатын лазерлік сызықтар айқын визуалды бағдар беріп, жүргізушілерге өз жолағын дұрыс ұстауға және ұзақ жолда назарын жоғалтпауға көмектеседі.
Аталған технология әсіресе түнгі уақытта тиімділігін көрсетеді. Лазер сәулесінің айқын түсі жүргізушінің шаршауын азайтып, рөлде қалғып кету қаупін төмендетеді – бұл қала сыртындағы жолдарда жиі кездесетін қауіпті факторлардың бірі.
Полицияда атап өткендей, мұндай шешімдерді енгізу – жол-көлік оқиғаларын азайту және жүргізу мәдениетін арттыру бойынша жүйелі жұмыстың бір бөлігі.
Бұған дейін полиция Алматыдағы Әл-Фараби даңғылында апатты жағдай туындатқан бір топ жүргізушіні ұстағанын жазғанбыз.