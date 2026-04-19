Қоғам

Жетісу облысындағы тас жолда лазерлік сызықтар пайда болды

Жетісу облысындағы тас жолда лазерлік сызықтар пайда болды, сурет - Zakon.kz жаңалық 19.04.2026 14:29 Сурет: бейнежазба скриншоты
Үшарал–Достық бағытындағы республикалық маңызы бар автожолда лазерлік сүйемелдеу енгізілді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Жаңа жүйе автожолдың 13-шақырымында іске қосылды. Оның негізгі мақсаты – жол-көлік оқиғаларының алдын алу және жүргізушілердің зейінін арттыру, әсіресе көріну деңгейі төмен жағдайларда. Өңірлегі полиция мәліметінше, жол жабынына проекцияланатын лазерлік сызықтар айқын визуалды бағдар беріп, жүргізушілерге өз жолағын дұрыс ұстауға және ұзақ жолда назарын жоғалтпауға көмектеседі.

Аталған технология әсіресе түнгі уақытта тиімділігін көрсетеді. Лазер сәулесінің айқын түсі жүргізушінің шаршауын азайтып, рөлде қалғып кету қаупін төмендетеді – бұл қала сыртындағы жолдарда жиі кездесетін қауіпті факторлардың бірі.

Полицияда атап өткендей, мұндай шешімдерді енгізу – жол-көлік оқиғаларын азайту және жүргізу мәдениетін арттыру бойынша жүйелі жұмыстың бір бөлігі.

Бұған дейін полиция Алматыдағы Әл-Фараби даңғылында апатты жағдай туындатқан бір топ жүргізушіні ұстағанын жазғанбыз.

Қазақстандық дзюдошылар Азия чемпионатында күміс медальға ие болды
Жетісу облысында республикалық маңызы бар автожолда қозғалысқа шектеу енгізілді
Екі облыста ауа райының қолайсыздығына байланысты жолда шектеулер енгізілді
Видеообзор победы Елены Рыбакиной в финале элитного турнира в Германии
Казахстанская гимнастка завоевала медаль этапа Кубка мира в Азербайджане
Драмой завершился матч "Атырау" - "Кызылжар" в КПЛ
Елена Рыбакина стала триумфатором топ-турнира в Германии
