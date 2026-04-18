Полиция Алматыдағы Әл-Фараби даңғылында апатты жағдай туындатқан бір топ жүргізушіні ұстады
Фото: Zakon.kz
Алматы полициясы әлеуметтік желілерге жүргізілген мониторинг нәтижесінде Әл-Фараби даңғылында бір топ жүргізушінің жол қозғалысы ережелерін өрескел бұза отырып, қауіпті маневрлер жасағаны бейнеленген видеоны анықтағанын мәлімдеді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Бейнежазбада тіркелген бұзушылықтар:
- қарсы бағыттағы жолаққа шығуы,
- күрт маневрлер жасауы,
- апатты жағдай туындатуы,
- қауіпсіздік талаптарын елемеуі.
"Жедел жүргізілген іс-шаралардың нәтижесінде аталған құқық бұзушылықтарға қатысы бар барлық жүргізушілер анықталып, ұсталды. Құқық бұзушыларға қатысты қауіпті маневр жасау, қарсы жолаққа шығу, жол-көлік оқиғасына әкелуі мүмкін жағдай туындату, көлік құралын басқару кезінде ұялы телефон пайдалану, сондай-ақ қауіпсіздік белдігін тақпау фактілері бойынша әкімшілік жауапкершілік шаралары қолданылды". Алматы қаласы полиция департаменті әкімшілік полиция басқармасының бастығы Абдинур Тасыбаев
Бұған дейін ШҚО-да есірткі таратумен айналысқан екі күдіктінің ұсталғанын жазғанбыз.
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript