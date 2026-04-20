Қазақстан белгіленген мерзімде АЭС салып үлгере ме – профильді агенттік түсініктеме берді
Фото: pexels
2026 жылғы 20 сәуірде Мәжіліс кулуарында Атом энергетикасы агенттігі төрағасының орынбасары Асет Махамбетов Қазақстанда алғашқы атом электр станциясын (АЭС) салуға қатысты құжаттарға неге ұзақ уақыт бойы қол қойылмай жатқанын түсіндірді, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.
Агенттік өкілі әр елде станция салудың өзіндік ерекшелігі мен тәжірибесі болатынын атап өтті.
"Әр мемлекетте заңнамалық модельге байланысты айырмашылық бар. Жобалық-сметалық құжаттама бекітілгеннен кейін, орта есеппен АЭС құрылысына 7–8 жыл қажет", – деді Махамбетов.
Бұған дейін құрылыс 2035 жылға дейін аяқталады деп жоспарланған. Журналистер Қазақстан осы мерзімге үлгере ме деген сұрақ қойды.
"Бұл мәселені біз де талқылап жатырмыз, барлық міндеттерді қатар орындауға тырысамыз. Барлық құжаттарға қол қою кезеңіне жақындағанда нақты мерзімдер бойынша толық ақпарат береміз", – деп қосты ол.
Еске сала кетейік, бұған дейін Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстанның атом саласын 2050 жылға дейін дамыту стратегиясын бекіткен болатын.
Мақаламен бөлісу
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript