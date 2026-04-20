Қоғам

Қазақстан белгіленген мерзімде АЭС салып үлгере ме – профильді агенттік түсініктеме берді

АЭС, атомная электростанция, производство электроэнергии, атомная промышленность, сурет - Zakon.kz жаңалық 20.04.2026 17:41 Фото: pexels
2026 жылғы 20 сәуірде Мәжіліс кулуарында Атом энергетикасы агенттігі төрағасының орынбасары Асет Махамбетов Қазақстанда алғашқы атом электр станциясын (АЭС) салуға қатысты құжаттарға неге ұзақ уақыт бойы қол қойылмай жатқанын түсіндірді, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.

Агенттік өкілі әр елде станция салудың өзіндік ерекшелігі мен тәжірибесі болатынын атап өтті.

"Әр мемлекетте заңнамалық модельге байланысты айырмашылық бар. Жобалық-сметалық құжаттама бекітілгеннен кейін, орта есеппен АЭС құрылысына 7–8 жыл қажет", – деді Махамбетов.

Бұған дейін құрылыс 2035 жылға дейін аяқталады деп жоспарланған. Журналистер Қазақстан осы мерзімге үлгере ме деген сұрақ қойды.

"Бұл мәселені біз де талқылап жатырмыз, барлық міндеттерді қатар орындауға тырысамыз. Барлық құжаттарға қол қою кезеңіне жақындағанда нақты мерзімдер бойынша толық ақпарат береміз", – деп қосты ол.

Еске сала кетейік, бұған дейін Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстанның атом саласын 2050 жылға дейін дамыту стратегиясын бекіткен болатын.

Оқи отырыңыз
Қазақстанда АЭС құрылысына қатысты алдын ала жұмыстар жалғасуда
19:59, Бүгін
Қазақстанда АЭС құрылысына қатысты алдын ала жұмыстар жалғасуда
Каспий жағалауы да АЭС салуға ықтимал орын ретінде қарастырылып жатыр
16:57, 01 қазан 2025
Каспий жағалауы да АЭС салуға ықтимал орын ретінде қарастырылып жатыр
Екінші АЭС-те Алматы облысында салынуы мүмкін
13:03, 01 қазан 2025
Екінші АЭС-те Алматы облысында салынуы мүмкін
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Топовый боец UFC заявил о намерении купить себе на 30-летие самолёт
22:40, Бүгін
Топовый боец UFC заявил о намерении купить себе на 30-летие самолёт
Казахстанский клуб объяснил поддельные лицензии при проверке КФФ
22:10, Бүгін
Казахстанский клуб объяснил поддельные лицензии при проверке КФФ
Неожиданным исходом завершился бой казахстанца на Кубке мира по боксу
21:40, Бүгін
Неожиданным исходом завершился бой казахстанца на Кубке мира по боксу
Казахстан понёс первую потерю на Кубке мира по боксу в Бразилии
21:15, Бүгін
Казахстан понёс первую потерю на Кубке мира по боксу в Бразилии
