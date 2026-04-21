Қоғам

Қазақстан "көлеңкелі" мұнай өнімдері айналымынан жыл сайын 25 млрд теңгеге дейін шығын көреді

АЗС, бензоколонка, бензоколонки, заправка, заправки, бензин, автозаправка, автозаправки, цены на бензин, стоимость бензина, автозаправочная станция, автозаправочные станции, повышение цен на бензин, сурет - Zakon.kz жаңалық 21.04.2026 18:22 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
2026 жылғы 21 сәуірде ОКҚ алаңында өткен брифингте ҚР Энергетика вице-министрі Ілияс Бақытжан мұнай және мұнай өнімдерін есепке алу құралдарын орнатудың маңызы туралы айтты, деп хабарлайды Zakon.kz.

Оның айтуынша, қолданыстағы талаптарға сәйкес әрбір жер қойнауын пайдаланушы, сондай-ақ мұнай өнімдерінің көтерме нарығында жұмыс істейтін сақтау базаларының иелері мен сатушылары деректерді нақты уақыт режимінде жеткізетін бақылау-есепке алу құралдарымен міндетті түрде жабдықталуы тиіс.

"Бұл есепке алу құралдары біз үшін өте маңызды. Өйткені олар мұнай және мұнай өнімдері сияқты аса маңызды нарықта толық ашықтықты қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. Қазіргі таңда кейбір мұнай базалары әлі күнге дейін мұндай бақылау құралдарымен жабдықталмаған. Соның салдарынан мұнай өнімдерінің "көлеңкелі" айналымы қалыптасып отыр. Біздің сараптамалық бағалауымыз бойынша, осының кесірінен мемлекеттік бюджет жыл сайын шамамен 25 млрд теңге көлемінде кірістен қағылады. Бұл есептеулерді біз өткен жылы сарапшылармен бірге жасадық", – деді ол.

Бұған дейін Астана әкімі LRT-ның қашан іске қосылатындығын мәлімдеген болатын.

Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Қазақстанда инватакси қызметін көрсету тәртібін қайта қарау жоспарлануда
19:25, Бүгін
Қазақстанда инватакси қызметін көрсету тәртібін қайта қарау жоспарлануда
Қазақстанда 6 жаңа мұнай кен орны балансқа қойылды
21:08, 07 сәуір 2026
Қазақстанда 6 жаңа мұнай кен орны балансқа қойылды
Қазақстан мұнай өндіру көлемін арттыра ма: энергетика министрі түсіндірді
18:21, 11 наурыз 2026
Қазақстан мұнай өндіру көлемін арттыра ма: энергетика министрі түсіндірді
22:07, Бүгін
21:32, Бүгін
21:24, Бүгін
21:13, Бүгін
