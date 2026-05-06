Қазақстан бензин мен мұнай өнімдерін әкетуге тыйым салуды тағы жарты жылға ұзартты
Энергетика министрі 2026 жылғы 30 сәуірдегі Қазақстан Республикасының аумағынан мұнай өнімдерін әкетудің кейбір мәселелері туралы бұйрыққа қол қойды, деп хабарлайды Zakon.kz.
2026 жылғы 21 мамырдан 2026 жылғы 21 қарашаға дейінгі кезеңге Қазақстан Республикасының аумағынан, оның ішінде Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттерге тыйым салынады:
Автомобиль көлігімен:
- майлау майларын қоспағанда, дайындаушы зауытта көзделген автомобиль көлік құралдарының отын бактарында, тәулігіне бір реттен артық емес, мұнай өнімдерін өндіру саласындағы уәкілетті органмен келісілген және жоғарыда аталған жұмыстарды жүргізуге уәкілетті ұйыммен шарт және осы мақсаттар үшін қажетті авиациялық отын үлгілерінің (сынамаларының) саны мен көлемі көрсетілген хат болған жағдайда авиациялық отынды (реактивті қозғалтқыштарға арналған отынды) өнеркәсіптік өндіріске қою, өнеркәсіптік өндіру технологиясын бекіту және (немесе) қайта бекіту мақсатында тәжірибелік-өнеркәсіптік партиядан алынған үлгілердің қоспаларын, біліктілік және зертханалық сынақтарын іріктеу бойынша ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізу үшін авиациялық отынды әкетуді, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімі бойынша гуманитарлық көмек көрсету шеңберінде мұнай өнімдерін әкетуді қоспағанда, автомобиль көлігімен бензиндерді, дизель отынын және мұнай өнімдерінің жекелеген түрлерін алып шығуға тыйым салынады.
Теміржол көлігімен
- бензиндерді, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімі бойынша гуманитарлық көмек көрсету шеңберінде мұнай өнімдерін әкетуді қоспағанда, мұнай өнімдерін темір жол көлігімен әкетуге алты ай мерзімге тыйым салынады.
Сондай-ақ, 2026 жылғы 1 шілдеден бастап 2026 жылғы 31 желтоқсанға дейінгі мерзімге Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік аумағының шегінен тыс жерлерге ҚР аумағынан жеңіл дистилляттарды, авиакеросиндерді және дизель отынын, газойлдарды, толуолды, ксилолдарды, мұнай битумын әкетуге алты ай мерзімге тыйым салынады.
Бұйрық 2026 жылғы 16 мамырдан бастап қолданысқа енгізіледі.
