#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+24°
$
463.41
546.27
6.18
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+24°
$
463.41
546.27
6.18
Құқық

Қазақстан бензин мен мұнай өнімдерін әкетуге тыйым салуды тағы жарты жылға ұзартты

АЗС, бензоколонка, бензоколонки, заправка, заправки, бензин, автозаправка, автозаправки, цены на бензин, стоимость бензина, автозаправочная станция, автозаправочные станции, сурет - Zakon.kz жаңалық 06.05.2026 13:58 Фото: Zakon.kz
Энергетика министрі 2026 жылғы 30 сәуірдегі Қазақстан Республикасының аумағынан мұнай өнімдерін әкетудің кейбір мәселелері туралы бұйрыққа қол қойды, деп хабарлайды Zakon.kz.

2026 жылғы 21 мамырдан 2026 жылғы 21 қарашаға дейінгі кезеңге Қазақстан Республикасының аумағынан, оның ішінде Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттерге тыйым салынады:

Автомобиль көлігімен:

  • майлау майларын қоспағанда, дайындаушы зауытта көзделген автомобиль көлік құралдарының отын бактарында, тәулігіне бір реттен артық емес, мұнай өнімдерін өндіру саласындағы уәкілетті органмен келісілген және жоғарыда аталған жұмыстарды жүргізуге уәкілетті ұйыммен шарт және осы мақсаттар үшін қажетті авиациялық отын үлгілерінің (сынамаларының) саны мен көлемі көрсетілген хат болған жағдайда авиациялық отынды (реактивті қозғалтқыштарға арналған отынды) өнеркәсіптік өндіріске қою, өнеркәсіптік өндіру технологиясын бекіту және (немесе) қайта бекіту мақсатында тәжірибелік-өнеркәсіптік партиядан алынған үлгілердің қоспаларын, біліктілік және зертханалық сынақтарын іріктеу бойынша ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізу үшін авиациялық отынды әкетуді, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімі бойынша гуманитарлық көмек көрсету шеңберінде мұнай өнімдерін әкетуді қоспағанда, автомобиль көлігімен бензиндерді, дизель отынын және мұнай өнімдерінің жекелеген түрлерін алып шығуға тыйым салынады.

Теміржол көлігімен

  • бензиндерді, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімі бойынша гуманитарлық көмек көрсету шеңберінде мұнай өнімдерін әкетуді қоспағанда, мұнай өнімдерін темір жол көлігімен әкетуге алты ай мерзімге тыйым салынады.

Сондай-ақ, 2026 жылғы 1 шілдеден бастап 2026 жылғы 31 желтоқсанға дейінгі мерзімге Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік аумағының шегінен тыс жерлерге ҚР аумағынан жеңіл дистилляттарды, авиакеросиндерді және дизель отынын, газойлдарды, толуолды, ксилолдарды, мұнай битумын әкетуге алты ай мерзімге тыйым салынады.

Бұйрық 2026 жылғы 16 мамырдан бастап қолданысқа енгізіледі.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Тоқаев бір топ азаматқа мемлекеттік награда мен әскери шен табыстады
15:11, Бүгін
Тоқаев бір топ азаматқа мемлекеттік награда мен әскери шен табыстады
Қазақстан мұнай өнімдерін экспорттауға тыйымды ұзартты
11:54, 12 қараша 2025
Қазақстан мұнай өнімдерін экспорттауға тыйымды ұзартты
Автокөлікпен бензин мен дизельді экспорттауға салынған тыйым мерзімі тағы ұзартылды
09:27, 04 тамыз 2023
Автокөлікпен бензин мен дизельді экспорттауға салынған тыйым мерзімі тағы ұзартылды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Юлия Путинцева не смогла выйти во второй круг "тысячника" в Риме
20:28, Бүгін
Юлия Путинцева не смогла выйти во второй круг "тысячника" в Риме
Казахстан завершил историческое выступление на ЧМ-2026 по настольному теннису
20:07, Бүгін
Казахстан завершил историческое выступление на ЧМ-2026 по настольному теннису
Дуэли с Узбекистаном: кто из казахстанцев выйдет на ринг ЧА-2026 по боксу в пятый день
19:39, Бүгін
Дуэли с Узбекистаном: кто из казахстанцев выйдет на ринг ЧА-2026 по боксу в пятый день
Объявлен состав сборной Казахстана на товарищеские матчи против Венгрии и Армении
19:14, Бүгін
Объявлен состав сборной Казахстана на товарищеские матчи против Венгрии и Армении
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: