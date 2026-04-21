#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+17°
$
464.73
546.57
6.19
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+17°
$
464.73
546.57
6.19
Қоғам

Еңбек министрлігі ерекше балалары бар аналарға қатысты жақсы жаңалық мәлімдеді

Фото: pexels
Асқарбек Ертаев 2026 жылғы 21 сәуірде Үкіметтегі баспасөз конференциясында мүгедектігі бар балалардың аналарын қолдауға бағытталған жаңа тәсілді таныстырды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Министрдің айтуынша, мүмкіндігі шектеулі балалары бар аналарға төленетін екі түрлі жәрдемақыны қызмет көрсету форматына ауыстыру ұсынылып отыр.

"Қазіргі таңда ана тек жәрдемақы алатын болса, зейнетке шыққан кезде оның еңбек өтілі қалыптаспайды, соның салдарынан зейнетақысы да төмен болады. Бұған жол бермеу үшін біз екі түрлі жәрдемақыны қызмет көрсету форматына ауыстыруды ұсынып отырмыз. Яғни ана өз баласына нақты қызмет көрсеткен болып есептеледі. Осы арқылы оған еңбек өтілі жазылады, сондай-ақ әлеуметтік және зейнетақы жарналары төленеді. Нәтижесінде 63 жасқа келгенде лайықты зейнетақы қалыптасады", – деді ол.

Министрдің мәліметінше, бұл жаңашылдық I топтағы мүгедектігі бар балалардың аналарына қатысты болады.

Бұған дейін қатерлі ісікті анықтау көрсеткіші 35 пайызға артқанын жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Қазақстанның 10 өңірінде ауа райы күрт нашарлайды: дауылды ескерту жарияланды
20:44, Бүгін
Қазақстанның 10 өңірінде ауа райы күрт нашарлайды: дауылды ескерту жарияланды
Еңбек министрлігі қазақстандықтардың шетелге жұмысқа кетуі туралы пікір білдірді
18:53, Бүгін
Еңбек министрлігі қазақстандықтардың шетелге жұмысқа кетуі туралы пікір білдірді
Қазақстанда мүгедектігі бар 17 мың азамат квота арқылы жұмыспен қамтылады
09:48, Бүгін
Қазақстанда мүгедектігі бар 17 мың азамат квота арқылы жұмыспен қамтылады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Илия Топурия раскрыл, как прошла его первая личная встреча с Криштиану Роналду
22:07, Бүгін
Илия Топурия раскрыл, как прошла его первая личная встреча с Криштиану Роналду
Решением судей закончился бой Казахстан - Армения на Кубке мира по боксу
21:32, Бүгін
Решением судей закончился бой Казахстан - Армения на Кубке мира по боксу
Топовый клуб КПЛ официально остался без главного тренера
21:24, Бүгін
Топовый клуб КПЛ официально остался без главного тренера
Казахстан отыгрался с 0:3 и оформил камбэк на чемпионате мира по хоккею
21:13, Бүгін
Казахстан отыгрался с 0:3 и оформил камбэк на чемпионате мира по хоккею
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: