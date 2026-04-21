#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+19°
$
469.49
552.59
6.24
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
Оқиғалар

Қазақстанда мүгедектігі бар 17 мың азамат квота арқылы жұмыспен қамтылады

21.04.2026 09:48 Фото: freepik
Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі Асқарбек Ертаев 2026 жылғы 21 сәуірде мүгедектігі бар азаматтарды жұмыспен қамтуға қатысты жоспарлар туралы мәлімдеді, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.

Министрдің айтуынша, биылғы жылдың бірінші жартыжылдығының соңына дейін квоталарды орындау үшін ұйымдар тізімін цифрлық есепке алу жүйесі әзірленеді.

"Мүгедектігі бар азаматтарды жұмыспен қамту үшін цифрлық жұмыспен қамту қызметі енгізіледі. Бұл жүйе азаматтарды жұмысқа орналасқанға дейін проактивті түрде сүйемелдеуге мүмкіндік береді. Биыл шамамен 17 мың мүгедектігі бар азаматты квота арқылы қамтуды жоспарлап отырмыз. Бұл 2025 жылмен салыстырғанда екі есе көп", – деді министр.

Оның айтуынша, елде еңбекке қабілетті 413,7 мың мүгедектігі бар азаматтың 110,8 мыңы өткен жылы жұмыспен қамтылған. Бұл жалпы санның 30 пайызын құрайды.

"Жұмыспен қамтудың белсенді шаралары аясында 25 мыңнан астам мүгедектігі бар азамат қамтылды. Ал жұмыс орындарын квоталау арқылы 8,1 мың адам жұмысқа орналастырылды", – деп толықтырды министр.
Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: