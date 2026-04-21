Қазақстанда мүгедектігі бар 17 мың азамат квота арқылы жұмыспен қамтылады
Фото: freepik
Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі Асқарбек Ертаев 2026 жылғы 21 сәуірде мүгедектігі бар азаматтарды жұмыспен қамтуға қатысты жоспарлар туралы мәлімдеді, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.
Министрдің айтуынша, биылғы жылдың бірінші жартыжылдығының соңына дейін квоталарды орындау үшін ұйымдар тізімін цифрлық есепке алу жүйесі әзірленеді.
"Мүгедектігі бар азаматтарды жұмыспен қамту үшін цифрлық жұмыспен қамту қызметі енгізіледі. Бұл жүйе азаматтарды жұмысқа орналасқанға дейін проактивті түрде сүйемелдеуге мүмкіндік береді. Биыл шамамен 17 мың мүгедектігі бар азаматты квота арқылы қамтуды жоспарлап отырмыз. Бұл 2025 жылмен салыстырғанда екі есе көп", – деді министр.
Оның айтуынша, елде еңбекке қабілетті 413,7 мың мүгедектігі бар азаматтың 110,8 мыңы өткен жылы жұмыспен қамтылған. Бұл жалпы санның 30 пайызын құрайды.
"Жұмыспен қамтудың белсенді шаралары аясында 25 мыңнан астам мүгедектігі бар азамат қамтылды. Ал жұмыс орындарын квоталау арқылы 8,1 мың адам жұмысқа орналастырылды", – деп толықтырды министр.
