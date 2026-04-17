#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+9°
$
471.46
555.38
6.18
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
Қоғам

Қазақстанда жұмыспен қамту жүйесі жаңартылуда

Фото: gov.kz
Қазақстанда халықтың осал топтарын жұмыспен қамтуға қатысты тәсілдер өзгертіліп жатыр. Бұл туралы 2026 жылғы 17 сәуірде ҚР Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің баспасөз қызметі мәлімдеді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ресми мәліметке сәйкес, ведомство азаматтарға нақты әрі атаулы қолдау көрсету мақсатында өңірлік мансап орталықтарының жұмысын қайта ұйымдастыруда.

Министр Асқарбек Ертаевтың төрағалығымен өткен жұмыс кеңесінде жаңа алгоритм таныстырылды: енді негізгі күш-жігер "басым топқа" – өз бетінше жұмыс табуы қиын үміткерлерге бағытталады.

Еңбек нарығын жан-жақты талдау 93,5 мың адамнан тұратын нысаналы топты айқындауға мүмкіндік берді. Бұл санатқа әлеуметтік жағдайы төмен азаматтар, жұмыс тәжірибесі жоқ немесе еңбек өтілінде алты айдан астам үзілісі бар адамдар, сондай-ақ орта және техникалық кәсіптік білімі бар үміткерлер енгізілді. Еңбек нарығындағы орны біршама тұрақты азаматтар (жоғары білімі немесе жуырдағы жұмыс тәжірибесі барлар) қолдауды ең мұқтаж топтарға бағыттау үшін бұл тізімнен шығарылды. Енді дәл осы басым топ үшін жеке сүйемелдеу жүйесі қалыптастырылады.

Әрбір осындай азаматты жұмыспен қамтуды қатаң бақылау мақсатында министрлік ақпараттық жүйеге жаңа цифрлық құралдарды енгізді. Енді Мансап орталықтары арнайы ақпараттық панель арқылы басым топтағы барлық үміткерді нақты уақыт режимінде аты-жөні бойынша көре алады. Жүйе күн сайынғы динамиканы бақылап, азаматқа қандай нақты қолдау шаралары ұсынылғанын тексеруге мүмкіндік береді.

Алайда өңірлердегі сала мамандарының қазіргі жұмыс қарқыны едәуір күшейтуді қажет етеді. Мониторинг деректеріне сәйкес, бүгінгі таңда нысаналы топтағы небәрі 39,8 мың адам ғана жұмыспен қамту шараларымен қамтылған.

Осыған байланысты министр өңірлік Мансап орталықтарына нақты міндет жүктеді: әрбір жұмыссыз азаматпен жеке, атаулы шараларды түбегейлі күшейтіп, оны жұмыс орнына орналасқанға дейін толық сүйемелдеуді қамтамасыз ету.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Электронды еңбек биржасына жасанды интеллект жүйесі енгізілді
Қазақстанда бизнеске 1,7 млн теңгеге дейінгі 9 мың грант беріледі
Арнайы мемлекеттік жәрдемақы–2026: жаңа мөлшері және оны кімдер алады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Фантастика: казахстанец отобрал "золото" чемпионата Азии у звезды дзюдо из Таджикистана
Определились соперницы женской сборной Казахстана по волейболу на Кубке Азии
Жубаназар умопомрачительным броском удосрочил экс-россиянина в битве за "бронзу" ЧА
Обаяние Головкина помогло казахстанскому боксу победить Узбекистан на ЧА? Мнение тренера
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: