Қазақстанда жұмыспен қамту жүйесі жаңартылуда
Ресми мәліметке сәйкес, ведомство азаматтарға нақты әрі атаулы қолдау көрсету мақсатында өңірлік мансап орталықтарының жұмысын қайта ұйымдастыруда.
Министр Асқарбек Ертаевтың төрағалығымен өткен жұмыс кеңесінде жаңа алгоритм таныстырылды: енді негізгі күш-жігер "басым топқа" – өз бетінше жұмыс табуы қиын үміткерлерге бағытталады.
Еңбек нарығын жан-жақты талдау 93,5 мың адамнан тұратын нысаналы топты айқындауға мүмкіндік берді. Бұл санатқа әлеуметтік жағдайы төмен азаматтар, жұмыс тәжірибесі жоқ немесе еңбек өтілінде алты айдан астам үзілісі бар адамдар, сондай-ақ орта және техникалық кәсіптік білімі бар үміткерлер енгізілді. Еңбек нарығындағы орны біршама тұрақты азаматтар (жоғары білімі немесе жуырдағы жұмыс тәжірибесі барлар) қолдауды ең мұқтаж топтарға бағыттау үшін бұл тізімнен шығарылды. Енді дәл осы басым топ үшін жеке сүйемелдеу жүйесі қалыптастырылады.
Әрбір осындай азаматты жұмыспен қамтуды қатаң бақылау мақсатында министрлік ақпараттық жүйеге жаңа цифрлық құралдарды енгізді. Енді Мансап орталықтары арнайы ақпараттық панель арқылы басым топтағы барлық үміткерді нақты уақыт режимінде аты-жөні бойынша көре алады. Жүйе күн сайынғы динамиканы бақылап, азаматқа қандай нақты қолдау шаралары ұсынылғанын тексеруге мүмкіндік береді.
Алайда өңірлердегі сала мамандарының қазіргі жұмыс қарқыны едәуір күшейтуді қажет етеді. Мониторинг деректеріне сәйкес, бүгінгі таңда нысаналы топтағы небәрі 39,8 мың адам ғана жұмыспен қамту шараларымен қамтылған.
Осыған байланысты министр өңірлік Мансап орталықтарына нақты міндет жүктеді: әрбір жұмыссыз азаматпен жеке, атаулы шараларды түбегейлі күшейтіп, оны жұмыс орнына орналасқанға дейін толық сүйемелдеуді қамтамасыз ету.