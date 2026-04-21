Қоғам

Еңбек министрлігі қазақстандықтардың шетелге жұмысқа кетуі туралы пікір білдірді

Эмигрант, эмигранты, эмиграция, мигрант, мигранты, миграция, иммигранты, иммигрант, иммиграция, приезжий, приезжие, приезд, выезд, прибытие, вылет, переезд, прилет, аэропорт, люди в аэропорту, путешествие, репатриация, репатрианты, репатриант, кандас, кандасы, железнодорожный вокзал, ЖД вокзал, пассажиры, пассажир, сурет - Zakon.kz жаңалық 21.04.2026 18:53 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
2026 жылғы 21 сәуірде Үкіметтегі баспасөз конференциясында ҚР Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі Асқарбек Ертаев қазақстандықтардың не себепті шетелге жұмыс істеуге кететінін түсіндірді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Министрдің айтуынша, еңбек көші-қоны – тек Қазақстанға ғана емес, әлемнің көптеген елдеріне тән табиғи құбылыс.

"Жастар шетелге барып, тіл үйреніп, жұмыс істеп, тәжірибе жинақтап, кейін елге оралғысы келеді. Басқа елдермен салыстырғанда бізде мұндай адамдардың саны көп емес. Сыртқы істер министрлігінің мәліметінше, шамамен 150 мың адам шетелге жұмысқа барып, сол жақта еңбек етеді, бірақ кейін тәжірибе жинап, Қазақстанға оралады. Біз оларды тоқтата алмаймыз – бұл олардың құқығы. Егер барғысы келсе, бара алады. Виза мәселесі болмаса, олар кез келген елде жұмыс істей алады", – деді министр.

Оның сөзінше, министрліктің негізгі міндеті – шетелде жүрген қазақстандықтардың еңбек құқықтарын қорғау.

Бұған дейін Қазақстан "көлеңкелі" мұнай өнімдері айналымынан жыл сайын 25 млрд теңгеге дейін шығын көретіндігін жазғанбыз.

Оқи отырыңыз
Еңбек министрлігі ерекше балалары бар аналарға қатысты жақсы жаңалық мәлімдеді
19:58, Бүгін
Еңбек министрлігі ерекше балалары бар аналарға қатысты жақсы жаңалық мәлімдеді
Өтемақы болмайды: Еңбек министрлігі Конституция күнінің ауысуына қатысты пікір білдірді
18:20, 26 наурыз 2026
Өтемақы болмайды: Еңбек министрлігі Конституция күнінің ауысуына қатысты пікір білдірді
30 тамыз қазақстандықтар демала ма – Еңбек министрінің жауабы
13:13, Бүгін
30 тамыз қазақстандықтар демала ма – Еңбек министрінің жауабы
Оқи отырыңыз
Илия Топурия раскрыл, как прошла его первая личная встреча с Криштиану Роналду
22:07, Бүгін
Илия Топурия раскрыл, как прошла его первая личная встреча с Криштиану Роналду
Решением судей закончился бой Казахстан - Армения на Кубке мира по боксу
21:32, Бүгін
Решением судей закончился бой Казахстан - Армения на Кубке мира по боксу
Топовый клуб КПЛ официально остался без главного тренера
21:24, Бүгін
Топовый клуб КПЛ официально остался без главного тренера
Казахстан отыгрался с 0:3 и оформил камбэк на чемпионате мира по хоккею
21:13, Бүгін
Казахстан отыгрался с 0:3 и оформил камбэк на чемпионате мира по хоккею
