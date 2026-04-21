Қоғам

Еңбек министрлігі ерекше балалары бар аналарға қатысты жағымды жаңалық мәлімдеді

Инвалидность, рабочие места для инвалидов, люди с ограниченными возможностями, инвалиды, инвалидное кресло, сурет - Zakon.kz жаңалық 21.04.2026 19:58 Фото: pexels
Асқарбек Ертаев 2026 жылғы 21 сәуірде Үкіметтегі баспасөз конференциясында мүгедектігі бар балалардың аналарын қолдауға бағытталған жаңа тәсілді таныстырды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Министрдің айтуынша, мүмкіндігі шектеулі балалары бар аналарға төленетін екі түрлі жәрдемақыны қызмет көрсету форматына ауыстыру ұсынылып отыр.

"Қазіргі таңда ана тек жәрдемақы алатын болса, зейнетке шыққан кезде оның еңбек өтілі қалыптаспайды, соның салдарынан зейнетақысы да төмен болады. Бұған жол бермеу үшін біз екі түрлі жәрдемақыны қызмет көрсету форматына ауыстыруды ұсынып отырмыз. Яғни ана өз баласына нақты қызмет көрсеткен болып есептеледі. Осы арқылы оған еңбек өтілі жазылады, сондай-ақ әлеуметтік және зейнетақы жарналары төленеді. Нәтижесінде 63 жасқа келгенде лайықты зейнетақы қалыптасады", – деді ол.

Министрдің мәліметінше, бұл жаңашылдық I топтағы мүгедектігі бар балалардың аналарына қатысты болады.

Бұған дейін қатерлі ісікті анықтау көрсеткіші 35 пайызға артқанын жазғанбыз.

Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Қазақстанның 10 өңірінде ауа райы күрт нашарлайды: дауылды ескерту жарияланды
Еңбек министрлігі қазақстандықтардың шетелге жұмысқа кетуі туралы пікір білдірді
Қазақстанда мүгедектігі бар 17 мың азамат квота арқылы жұмыспен қамтылады
Арина Соболенко объяснила решение сократить календарь в этом сезоне
"Могу прибавить": Рыбакина нацелилась на пик формы к "Ролан Гаррос"
Экс-претендент на титул UFC объяснил, чем уникален Хамзат Чимаев
У соперника "Барыса" по КХЛ возникли серьёзные финансовые проблемы
