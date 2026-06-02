#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+23°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+23°
$
485.95
565.74
6.83
Қоғам

Неге кейбір қазақстандық аналарға декреттік төлемдер кешігіп беріледі

Деньги, тенге, калькулятор, национальная валюта, национальная валюта РК, национальная валюта Казахстана, сурет - Zakon.kz жаңалық 02.06.2026 16:31 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі Аскарбек Ертаев 2026 жылғы 2 маусымда өткен үкіметтегі баспасөз мәслихатында декреттік төлемдердің берілу тәртібін түсіндірді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Министрдің айтуынша, төлемдердің кешігуі көбіне құжаттарға байланысты туындайды.

"Негізінен шағым түсіретіндер – құжаттар пакетіне қатысты сұрағы бар декретке шыққан аналар. Жалпы алғанда, декреттік төлемдер eGov арқылы тапсырылса, олар 5 күн ішінде қаралады. Ал ХҚКО арқылы берілсе, 8 күн ішінде өңделеді. Бірақ егер тапсырылған құжаттарға қатысты сұрақ туындаса, қарау мерзімі 30 күнге дейін ұзартылуы мүмкін", – деді министр.

Оның айтуынша, мұндай жағдайлар жиі кездеседі, әсіресе әйел бірнеше жерде жұмыс істеп, бірнеше көзден табыс алғанын көрсеткен кезде.

"Кейбір жағдайларда әйелдің әртүрлі жерден жалақы алғаны туралы деректер болады, сол себепті барлық мәліметтер қайта тексеріледі. Біз бұл ақпаратты Мемлекеттік кірістер комитетімен (салық органдарымен) салыстырып тексереміз", – деп түсіндірді Аскарбек Ертаев.

Министрдің айтуынша, егер қосымша құжаттар немесе нақтылау қажет болса, оларды тексеру барысында мерзім автоматты түрде 30 күнге дейін ұзартылады.

Бұған дейін Қазақстанда халық саны өсуде екенін жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Жұмыссыздық, Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі, Асқарбек Ертаев
17:57, Бүгін
Еліміздегі жұмыссыздарға үкімет тарапынан қандай көмек беріледі
Эмигрант, эмигранты, эмиграция, мигрант, мигранты, миграция, иммигранты, иммигрант, иммиграция, приезжий, приезжие, приезд, выезд, прибытие, вылет, переезд, прилет, аэропорт, люди в аэропорту, путешествие, репатриация, репатрианты, репатриант, кандас, кандасы, железнодорожный вокзал, ЖД вокзал, пассажиры, пассажир
18:53, 21 сәуір 2026
Еңбек министрлігі қазақстандықтардың шетелге жұмысқа кетуі туралы пікір білдірді
Қазақстандықтарға ерте немесе кешіктіріп зейнетке шығу құқығын бергісі келеді
13:28, 06 қараша 2024
Қазақстандықтарға зейнетке ерте немесе кешігіп шығу құқығын бергісі келеді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Фото: КФФ
19:18, Бүгін
Форвард сборной Казахстана Омиртаев может вернуться в "Актобе"
Фото: КХЛ
18:49, Бүгін
Уроженец Караганды Панин продлил контракт с "Салаватом Юлаевым"
Фото: КХЛ
18:14, Бүгін
"Сибирь" подписала двухлетний контракт с экс-защитником "Барыса" Мищенко
В КФФ разобрали спорные судейские решения в матчах 12-го тура КПЛ
17:44, Бүгін
В КФФ разобрали спорные судейские решения в матчах 12-го тура КПЛ
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: