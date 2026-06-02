Қазақстанда халық саны өсуде - соңғы деректер
Ел халқы әлі де өсіп келеді. 2026 жылғы 1 мамырдағы жағдай бойынша Қазақстанда 20 562 993 адам тұрған (1 сәуірде – 20 547 909 адам болған). Жыл басынан бері жалпы өсім 63 171 адамды құрады, оның ішінде табиғи өсім – 57 178 адам, көші-қон есебінен – 5 993 адам.
Қалалардағы халық саны көбейіп, 13 153 726 адамға жетті (1 сәуірде – 13 137 950). Ал ауыл халқы аздап қысқарып, 7 409 267 адам болды (1 сәуірде – 7 409 959).
Елдегі ірі қалаларда халық саны өсуді жалғастыруда. Халық саны ең көп қала ретінде 2026 жылғы 1 мамырдағы ресми дерек бойынша Алматы танылды, мұнда 2 362 463 адам тұрады (1 сәуірде – 2 359 052). Одан кейін Астана – 1 668 750 адам (1 сәуірде – 1 662 755), Шымкент – 1 305 620 адам.
Ең көп халық тұратын өңір – Түркістан облысы, онда 2 149 205 адам тұрады. Ал ең аз халық Ұлытау облысында – 219 049 адам.
Бұған дейін Қазақстанның әрбір үшінші тұрғыны – бала екенін жазған болатынбыз.