#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+19°
$
469.49
552.59
6.24
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+19°
$
469.49
552.59
6.24
Қоғам

30 тамыз қазақстандықтар демала ма – Еңбек министрінің жауабы

Конституция РК, День Конституции РК, сурет - Zakon.kz жаңалық 21.04.2026 13:13 Фото: akorda.kz
Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі Асқарбек Ертаев 2026 жылғы 21 сәуірде Үкімет брифингінде 30 тамыз күні қазақстандықтардың демалыс күні бола ма деген сұраққа жауап берді, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.

Бұған дейін 30 тамыз – Конституция күні ретінде атап өтіліп, ресми демалыс күні болған. Алайда биыл елде жаңа Конституция қабылдануына байланысты бұл күннің мәртебесі өзгерген.

Министрдің айтуынша, енді 30 тамыз демалыс күні болып саналмайды.

"Ал 30 тамызда қандай мереке? Демалыс болмайды. Бұл күн алынып тасталды, себебі жаңа Конституцияға сәйкес басқа күн белгіленген. 30 тамыз – жұмыс күні болады", – деді Асқарбек Ертаев.

Бұл мәселе бұған дейін Қазақстан Әділет министрлігінде де түсіндірілген.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Өтемақы болмайды: Еңбек министрлігі Конституция күнінің ауысуына қатысты пікір білдірді
18:20, 26 наурыз 2026
Өтемақы болмайды: Еңбек министрлігі Конституция күнінің ауысуына қатысты пікір білдірді
31 желтоқсан Қазақстанда ресми демалыс күні бола ма - Еңбек министрлігінің жауабы
14:55, 29 шілде 2025
31 желтоқсан Қазақстанда ресми демалыс күні бола ма - Еңбек министрлігінің жауабы
Қазақстанда Балаларды қорғау күніне орай демалыс мәселесі қаралуда
20:02, 26 наурыз 2026
Қазақстанда Балаларды қорғау күніне орай демалыс мәселесі қаралуда
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Ветеран казахстанского тенниса одержал волевую победу над россиянином в Южной Корее
13:12, Бүгін
Ветеран казахстанского тенниса одержал волевую победу над россиянином в Южной Корее
Казахстан понёс четвёртую потерю на международном турнире в Шымкенте
13:06, Бүгін
Казахстан понёс четвёртую потерю на международном турнире в Шымкенте
Рыбакина сообщила неприятные новости после триумфа в Штутгарте
12:45, Бүгін
Рыбакина сообщила неприятные новости после триумфа в Штутгарте
Раскрыты подробности: почему Штефан Таркович предпочёл "Актобе" работе в Словакии
12:25, Бүгін
Раскрыты подробности: почему Штефан Таркович предпочёл "Актобе" работе в Словакии
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: