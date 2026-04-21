Мүгедектік бойынша жалған анықтамалар: жәрдемақы алғандарға қандай жауапкершілік қарастырылады
ҚР Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі жанындағы Әлеуметтік қорғау саласын реттеу және бақылау комитетінің төрағасы Илья Скуб мүгедектік туралы анықтамаларды қолдан жасау деректеріне қатысты пікір білдірді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Оның айтуынша, жалған құжаттар арқылы жәрдемақы алған азаматтарға қатысты мынадай шаралар қолданылады:
"Егер фальсификация фактілері расталса, азаматқа заңсыз алынған қаражатты ерікті түрде қайтару ұсынылады. Ал егер ол келіспесе, іс сот органдарына беріледі", – деді ол.
2026 жылғы 21 сәуірде Асқарбек Ертаев Қазақстанда жыл басынан бері мүгедектігі бар адамдарға қатысты тексеріс жүргізіліп жатқанын хабарлады. Оның айтуынша, қазіргі таңда 129 материал анықталған, онда медициналық қорытындыларда сәйкестіктер табылған: пациенттердің тегі өзгергенімен, тексеру нәтижелері мен дәрігерлердің қорытындылары өзгеріссіз қалған. Барлық материалдар құқық қорғау органдарына жолданған.
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript