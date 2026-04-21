#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+17°
$
464.73
546.57
6.19
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+17°
$
464.73
546.57
6.19
Қоғам

Мүгедектік бойынша жалған анықтамалар: жәрдемақы алғандарға қандай жауапкершілік қарастырылады

Деньги, тенге, национальная валюта РК, курс тенге, сурет - Zakon.kz жаңалық 21.04.2026 20:59 Фото: Zakon.kz
ҚР Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі жанындағы Әлеуметтік қорғау саласын реттеу және бақылау комитетінің төрағасы Илья Скуб мүгедектік туралы анықтамаларды қолдан жасау деректеріне қатысты пікір білдірді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Оның айтуынша, жалған құжаттар арқылы жәрдемақы алған азаматтарға қатысты мынадай шаралар қолданылады:

"Егер фальсификация фактілері расталса, азаматқа заңсыз алынған қаражатты ерікті түрде қайтару ұсынылады. Ал егер ол келіспесе, іс сот органдарына беріледі", – деді ол.

2026 жылғы 21 сәуірде Асқарбек Ертаев Қазақстанда жыл басынан бері мүгедектігі бар адамдарға қатысты тексеріс жүргізіліп жатқанын хабарлады. Оның айтуынша, қазіргі таңда 129 материал анықталған, онда медициналық қорытындыларда сәйкестіктер табылған: пациенттердің тегі өзгергенімен, тексеру нәтижелері мен дәрігерлердің қорытындылары өзгеріссіз қалған. Барлық материалдар құқық қорғау органдарына жолданған.

Бұған дейін Қазақстанда инватакси қызметін көрсету тәртібін қайта қарау жоспарлануда екенін жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: