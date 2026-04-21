#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+17°
$
464.73
546.57
6.19
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+17°
$
464.73
546.57
6.19
Қоғам

Дүркіреген той: Ақсайда кортеж ұйымдастырғандардың оқиғасы немен аяқталды

Дүркіреген той: Ақсайда кортеж ұйымдастырғандардың оқиғасы немен аяқталды , сурет - Zakon.kz жаңалық 21.04.2026 20:23 Сурет: freepik
Әлеуметтік желіде той кортежіне қатысушылардың 20-дан астам құқық бұзушылық жасаған видеосы тарады. Ондағы ақпаратқа сүйенсек, оқиға Ақсай қаласында болған, деп хабарлайды Zakon.kz.

Полицейлердің жедел әрекетінің арқасында барлық көлік анықталып, арнайы айып тұрағына қойылды.

"Жүргізушілер мен жолаушылар қауіпті маневр жасау, апатты жағдай туғызу, көлік люгінен шығу, сондай-ақ қауіпсіздік белдігін тақпау фактілері бойынша жауапкершілікке тартылды. Әрбір жүргізушімен және жолаушылармен тәртіп сақшылары профилактикалық түсіндіру жұмыстарын жүргізді". ҚР ІІМ баспасөз қызметі

Полиция барлық азаматты жол қозғалысы ережелерін сақтауға шақырады. Сондай-ақ мұндай құқық бұзушылықтарға заң аясында қатаң шара қабылданатынын еске салады.

Алматыда кәмелетке толмаған жасөспірімнің көлік басқару дерегі тоқтатылғанын жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
"Дүкенге шыққанмын". Астанада әскери қызметкер өртеніп жатқан көліктегі адамды құтқарды
21:18, 04 желтоқсан 2023
"Дүкенге шыққанмын". Астанада әскери қызметкер өртеніп жатқан көліктегі адамды құтқарды
Оралда ішінде адамдары бар көлік мұз астына түсіп кеткен - қаза тапқандар бар
17:54, 03 ақпан 2025
Оралда ішінде адамдары бар көлік мұз астына түсіп кеткен - қаза тапқандар бар
Алматы облысында бір топ бұралқы ит жасөспірімге шабуылдады
19:58, 27 желтоқсан 2023
Алматы облысында бір топ бұралқы ит жасөспірімге шабуылдады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Волейболисты "Актобе" обыграли "Жетысу" в первом матче финальной серии Нац. лиги
22:33, Бүгін
Волейболисты "Актобе" обыграли "Жетысу" в первом матче финальной серии Нац. лиги
Илия Топурия раскрыл, как прошла его первая личная встреча с Криштиану Роналду
22:07, Бүгін
Илия Топурия раскрыл, как прошла его первая личная встреча с Криштиану Роналду
Решением судей закончился бой Казахстан - Армения на Кубке мира по боксу
21:32, Бүгін
Решением судей закончился бой Казахстан - Армения на Кубке мира по боксу
Топовый клуб КПЛ официально остался без главного тренера
21:24, Бүгін
Топовый клуб КПЛ официально остался без главного тренера
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: