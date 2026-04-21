#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+21°
$
469.49
552.59
6.24
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+21°
$
469.49
552.59
6.24
Оқиғалар

Алматыда кәмелетке толмаған жасөспірімнің көлік басқару дерегі тоқтатылды

Задержание, арест, наручники, задержанный, арестованный, преступник, сурет - Zakon.kz жаңалық 21.04.2026 16:18 Фото: pexels
Полиция қызметкерлері кәмелетке толмаған жасөспірімнің көлік құралын басқару фактісін анықтады. Тексеру барысында рөлде жасөспірім отырғаны белгілі болды.

Сондай-ақ көлік салонында өзге де кәмелетке толмағандар болған. Оқиғаға қатысушылардың барлығы мән-жайды анықтау үшін полиция бөлімшесіне жеткізілді.

Көлік арнайы тұраққа қойылды. Тексеру қорытындысы бойынша кәмелетке толмағанның заңды өкілдеріне балаларды тәрбиелеу және олардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету міндеттерін тиісінше орындамағаны үшін, сондай-ақ жасөспірімдердің түнгі уақытта заңды өкілдерінің еріп жүруінсіз тұрғынжайдан тыс жерде болғаны үшін әкімшілік шаралар қолданылды.

Сонымен қатар көлікті басқару құқығы жоқ тұлғаға рөлді сеніп тапсырған адам да жауапкершілікке тартылды. Жасөспірімдермен және олардың заңды өкілдерімен профилактикалық түсіндіру жұмыстары жүргізіліп, қолданыстағы заңнама талаптары мен мұндай құқық бұзушылықтардың салдары жан-жақты түсіндірілді.

"Әрбір осындай дерек қатаң түрде тоқтатылады. Кәмелетке толмағандардың көлік басқаруы – олардың өз өмірі мен денсаулығына ғана емес, жол қозғалысының өзге де қатысушыларына тікелей қауіп төндіреді. Мұндай жағдайларда негізгі жауапкершілік ата-аналар мен заңды өкілдерге жүктеледі. Әсіресе түнгі уақытта балаларды бақылаусыз қалдыруға болмайды. Алдын алу шаралары мен жауапкершіліктің бұлтартпастығы – осындай құқық бұзушылықтардың алдын алудың негізгі тетіктері, – деді Медеу аудандық полиция басқармасы бастығының орынбасары Айдар Нағашыбеков.
Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Алматыда көлік басқару құқығынан айырылған жүргізуші ұсталды
14:16, 13 желтоқсан 2025
14:16, 13 желтоқсан 2025
Алматыда көлік басқару құқығынан айырылған жүргізуші ұсталды
Қостанайда полицейлер кәмелетке толмаған екі дропперді анықтады
18:42, 18 наурыз 2025
18:42, 18 наурыз 2025
Қостанайда полицейлер кәмелетке толмаған екі дропперді анықтады
Таразда балаларды қолдау орталығының қызметкері кәмелетке толмаған баланы ұрған
19:20, 13 ақпан 2025
19:20, 13 ақпан 2025
Таразда балаларды қолдау орталығының қызметкері кәмелетке толмаған баланы ұрған
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Казахстанский теннисист не смог выйти в четвертьфинал турнира в Шымкенте
18:12, Бүгін
18:12, Бүгін
Казахстанский теннисист не смог выйти в четвертьфинал турнира в Шымкенте
Легенда UFC поблагодарил Армана Царукяна за "разгромное поражение"
17:42, Бүгін
17:42, Бүгін
Легенда UFC поблагодарил Армана Царукяна за "разгромное поражение"
Сборная Казахстана по фехтованию примет участие на топ-турнире в Турции
17:17, Бүгін
17:17, Бүгін
Сборная Казахстана по фехтованию примет участие на топ-турнире в Турции
Два сета решили судьбу матча юных талантов из Казахстана на международном турнире
16:49, Бүгін
16:49, Бүгін
Два сета решили судьбу матча юных талантов из Казахстана на международном турнире
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: