#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+15°
$
457.21
534.62
6.08
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+15°
$
457.21
534.62
6.08
Қоғам

Петропавлда алкоголь өнімдерін заңсыз сату дерегі тоқтатылды

28.04.2026 19:56
Петропавл қаласында полиция қызметкерлері жеке тұрғын үй аумағында заңсыз алкоголь өнімдерін сату фактісін анықтады, деп хабарлайды Zakon.kz.

ҚР ІІМ мәліметіне сүйенсек, тексеру барысында тұрғын үй ішінде алкоголь өнімдерін сату үшін арнайы терезе жабдықталғаны және қолмен жазылған баға тізімі ілінгені белгілі болды. Аталған орын маңынан спирт иісі аңқыған үш азамат анықталып, олар медициналық куәландырудан өткізу үшін жеткізілді. Аталған тұлғалар бұған дейін де қоғамдық тәртіпті бұзу деректері бойынша тіркелген.

Қала тұрғыны өз түсініктемесінде арзан спирт сатып алып, оны сумен араластырып, жақын маңдағы тұрғындарға өткізгенін мәлімдеді. Сонымен қатар ол темекі өнімдерін де заңсыз сатқан. Тінту барысында 40-тан астам контрафактілі темекі қорабы тәркіленді.

Қазіргі уақытта тәркіленген спиртқұрамды сұйықтық (жалпы көлемі 137 литр) сараптамаға жіберілді. Аталған факті бойынша әкімшілік материалдар жинақталуда.

Айта кетейік, жыл басынан бері Петропавл қаласында заңсыз айналымнан жалпы көлемі 4593 литр алкоголь өнімі тәркіленді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: