Қоғам

Шынымен суицид пе: Ақтауда ата-анасы қызының өліміне байланысты істі қайта тергеуді талап етуде

Полиция, заявление, уголовное дело, уголовное обвинение, уголовная статья, уголовные дела, сурет - Zakon.kz жаңалық 21.04.2026 21:33 Фото: Zakon.kz
Ақтау қаласында 1 қаңтар күні пәтерден 24 жастағы қыздың мәйіті табылған. Полиция бұл оқиғаны суицид деп бағалаған, алайда марқұмның ата-анасы бұл нұсқамен келіспей, оның өліміне күйеуінің қатысы болуы мүмкін деп санайды, толығырақ Zakon.kz ақпаратында.

Қыздың анасының айтуынша, іс бастапқыда "өзін-өзі өлтіруге дейін жеткізу" бабы бойынша қозғалған. Алайда кейінгі тергеу, олардың пікірінше, толық және нақты емес. Отбасы тергеу барысында бірқатар сәйкессіздіктер бар екенін және барлық тергеу әрекеттері толық жүргізілмегенін алға тартады.

Lada.kz басылымының жазуынша, туыстары марқұмның өмірге, оқуға қатысты жоспарлары болғанын, оқиға алдында одан депрессия белгілері байқалмағанын айтады. Сондай-ақ олар неке қиылғаннан кейін отбасында кикілжіңдер пайда болғанын да мәлімдеген.

Жәбірленуші тараптың өкілі, заңгер Ажар Картбай тергеу олардың пікірінше, толық және объективтілік қағидаттарына сай жүргізілмегенін айтады. Оның сөзінше, кейбір тергеу әрекеттері уақытында жасалмаған болуы мүмкін, ал қорытындылар тек болжам сипатында.

Отбасы істі тоқтату туралы шешімді жойып, қосымша тергеу жүргізуді талап етпек.

Бұған дейін Қарағандыда алтын бұйымдарды ұрлаған күдікті ұсталғанын жазғанбыз.

Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
"Волка с Уолл-стрит" фильмінің жұлдызы Роб Райнердің өліміне ұлы күдікті ретінде танылды
16:24, 16 желтоқсан 2025
"Волка с Уолл-стрит" фильмінің жұлдызы Роб Райнердің өліміне ұлы күдікті ретінде танылды
Семейде қоқыс жәшігінен табылған сәбидің ата-анасы полицияда қызмет ете ме – ПД жауабы
15:18, 11 ақпан 2026
Семейде қоқыс жәшігінен табылған сәбидің ата-анасы полицияда қызмет ете ме – ПД жауабы
Жетісу облысында 46 млн теңгенің мал ұрлығы ашылды: бақташы күдікке ілінді
22:18, Бүгін
Жетісу облысында 46 млн теңгенің мал ұрлығы ашылды: бақташы күдікке ілінді
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Волейболисты "Актобе" обыграли "Жетысу" в первом матче финальной серии Нац. лиги
22:33, Бүгін
Волейболисты "Актобе" обыграли "Жетысу" в первом матче финальной серии Нац. лиги
Илия Топурия раскрыл, как прошла его первая личная встреча с Криштиану Роналду
22:07, Бүгін
Илия Топурия раскрыл, как прошла его первая личная встреча с Криштиану Роналду
Решением судей закончился бой Казахстан - Армения на Кубке мира по боксу
21:32, Бүгін
Решением судей закончился бой Казахстан - Армения на Кубке мира по боксу
Топовый клуб КПЛ официально остался без главного тренера
21:24, Бүгін
Топовый клуб КПЛ официально остался без главного тренера
