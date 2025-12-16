"Волка с Уолл-стрит" фильмінің жұлдызы Роб Райнердің өліміне ұлы күдікті ретінде танылды
Белгілі болғандай, 13 желтоқсанда Конан О’Брайеннің үйінде өткен мерекелік кеш барысында 32 жастағы Ник Райнер әкесімен жанжалдасқаны байқалған. Осыдан кейін ол кісі өлтірді деген күдікпен ұсталып, кепілдікпен босату құқығынсыз қамауға алынған. Бұл туралы CNN өз дереккөзіне сілтеме жасап жазды.
Нақтылай кетсек, жексенбі күні ерлі-зайыптылардың қызы олардың Брентвудтағы үйінен ата-анасының мәйіттерін тапқан.
Бұған дейін АҚШ-тың Лос-Анджелес қаласында режиссер Роб Райнер мен оның жұбайы Мишельдің өлі табылғаны хабарланған болатын. БАҚ деректеріне сәйкес, ерлі-зайыптылар пышақ жарақатынан көз жұмған.
People журналының дереккөздері қылмысқа жұптың ұлы – сценарист Ник Райнердің қатысы болуы мүмкін екенін хабарлады. Айта кету керек, ол ұзақ уақыт бойы есірткіге тәуелділіктен зардап шегіп келген.
Роб Райнер шығармашылық отбасында дүниеге келген. Оның анасы Эстелль Райнер актриса болған, ал әкесі Карл Райнер — комик, актер, режиссер және сценарист, "Эмми" сыйлығының тоғыз дүркін иегері.
