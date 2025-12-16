#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+1°
$
519.61
610.13
6.54
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+1°
$
519.61
610.13
6.54
Әлем

"Волка с Уолл-стрит" фильмінің жұлдызы Роб Райнердің өліміне ұлы күдікті ретінде танылды

&quot;Волка с Уолл-стрит&quot; фильмінің жұлдызы Роб Райнердің өліміне ұлы күдікті ретінде танылды , сурет - Zakon.kz жаңалық 16.12.2025 16:24 Сурет: "Волка с Уолл-стрит" фильмінен үзінді
Лос-Анджелес полициясы аты аңызға айналған голливудтық режиссер Роб Райнер мен продюсер Мишель Сингер Райнердің өліміне олардың ұлы Ник Райнер "жауапты болуы мүмкін" деп мәлімдеді. Толығырақ Zakon.kz ақпаратында.

Белгілі болғандай, 13 желтоқсанда Конан О’Брайеннің үйінде өткен мерекелік кеш барысында 32 жастағы Ник Райнер әкесімен жанжалдасқаны байқалған. Осыдан кейін ол кісі өлтірді деген күдікпен ұсталып, кепілдікпен босату құқығынсыз қамауға алынған. Бұл туралы CNN өз дереккөзіне сілтеме жасап жазды.

Нақтылай кетсек, жексенбі күні ерлі-зайыптылардың қызы олардың Брентвудтағы үйінен ата-анасының мәйіттерін тапқан.

Бұған дейін АҚШ-тың Лос-Анджелес қаласында режиссер Роб Райнер мен оның жұбайы Мишельдің өлі табылғаны хабарланған болатын. БАҚ деректеріне сәйкес, ерлі-зайыптылар пышақ жарақатынан көз жұмған.

People журналының дереккөздері қылмысқа жұптың ұлы – сценарист Ник Райнердің қатысы болуы мүмкін екенін хабарлады. Айта кету керек, ол ұзақ уақыт бойы есірткіге тәуелділіктен зардап шегіп келген.

Роб Райнер шығармашылық отбасында дүниеге келген. Оның анасы Эстелль Райнер актриса болған, ал әкесі Карл Райнер — комик, актер, режиссер және сценарист, "Эмми" сыйлығының тоғыз дүркін иегері.

Бұған дейін Дмитрий Дибровтың бұрынғы әйелі алғаш рет көңіл қосқан адамымен бірге көпшілік алдына шыққанын жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Аты аңызға айналған Джеки Чан шапан киіп, қазақша ән шырқады
17:05, 07 наурыз 2023
Аты аңызға айналған Джеки Чан шапан киіп, қазақша ән шырқады
Дуров Чарли Кирктың өліміне қатысты нұсқаға күмән келтіріп, Францияның қатысы бар деген теорияны қолдады
12:41, 24 қараша 2025
Дуров Чарли Кирктың өліміне қатысты нұсқаға күмән келтіріп, Францияның қатысы бар деген теорияны қолдады
Жазғы демалыс: Алматы полициясы жасөспірімдер мен олардың ата-аналарына маңызды ескерту жасады
15:22, 24 мамыр 2025
Жазғы демалыс: Алматы полициясы жасөспірімдер мен олардың ата-аналарына маңызды ескерту жасады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: