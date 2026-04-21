Жетісу облысында 46 млн теңгенің мал ұрлығы ашылды: бақташы күдікке ілінді
13 сәуірде Ескелді ауданының тұрғыны полицияға арызбен жүгінді: жайылымнан 81 бас асыл тұқымды ірі қарасының 39-ы қайтарылмаған. Келтірілген материалдық шығын 46 миллион теңгеден асқан, деп хабарлайды Zakon.kz.
Сотқа дейінгі тергеп-тексеру барысында болған жағдайдың мән-жайы белгілі болды. Малды 17 жыл бойы бағып келген 45 жастағы бақташы күдікке ілінді.
"Жедел-тергеу әрекеттерінің нәтижесінде аталған азаматтың қылмысқа қатысы бары анықталды. Күдікті ұсталып, қамауға алынды. Қазіргі уақытта іс бойынша тергеу амалдары жүргізілуде. Барлық мал өз иесіне қайтарылды",- делінген полиция ақпаратында.
Тәртіп сақшылары азаматтарды қырағы болуға, мүлкін мұқият бақылауға және кез келген күмәнді жағдайлар туралы уақытылы хабарлауға шақырады.
