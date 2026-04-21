Қоғам

Жетісу облысында 46 млн теңгенің мал ұрлығы ашылды: бақташы күдікке ілінді

21.04.2026 22:18 Сурет: polisia.kz
13 сәуірде Ескелді ауданының тұрғыны полицияға арызбен жүгінді: жайылымнан 81 бас асыл тұқымды ірі қарасының 39-ы қайтарылмаған. Келтірілген материалдық шығын 46 миллион теңгеден асқан, деп хабарлайды Zakon.kz.

Сотқа дейінгі тергеп-тексеру барысында болған жағдайдың мән-жайы белгілі болды. Малды 17 жыл бойы бағып келген 45 жастағы бақташы күдікке ілінді.

"Жедел-тергеу әрекеттерінің нәтижесінде аталған азаматтың қылмысқа қатысы бары анықталды. Күдікті ұсталып, қамауға алынды. Қазіргі уақытта іс бойынша тергеу амалдары жүргізілуде. Барлық мал өз иесіне қайтарылды",- делінген полиция ақпаратында.

Тәртіп сақшылары азаматтарды қырағы болуға, мүлкін мұқият бақылауға және кез келген күмәнді жағдайлар туралы уақытылы хабарлауға шақырады.

Бұған дейін Қарағандыда алтын бұйымдарды ұрлаған күдікті ұсталғанын жазғанбыз.

Абай облысында полицейлер мал ұрлығының бетін ашты
10:57, 05 желтоқсан 2025
Жетісу облысында салынып жатқан газ желісіне арналған құбырлар ұрланған
19:51, 02 желтоқсан 2024
Ақмола облысында танысын сан соқтырған күдікті ұсталды
12:07, 27 сәуір 2025
Волейболисты "Актобе" обыграли "Жетысу" в первом матче финальной серии Нац. лиги
22:33, Бүгін
Илия Топурия раскрыл, как прошла его первая личная встреча с Криштиану Роналду
22:07, Бүгін
Решением судей закончился бой Казахстан - Армения на Кубке мира по боксу
21:32, Бүгін
Топовый клуб КПЛ официально остался без главного тренера
21:24, Бүгін
