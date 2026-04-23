Қоғам

Қызылордада еліміздегі үшінші президенттік кітапхананың іргетасы қаланды

Қызылордада еліміздегі үшінші президенттік кітапхананың іргетасы қаланды , сурет - Zakon.kz жаңалық 23.04.2026 19:09 Сурет: Қызылорда облысы әкімінің баспасөз қызметі
Бүгін Ұлттық кітап күні облыс әкімі Нұрлыбек Нәлібаев, кәсіпкер-меценат Эдуард Огай, Қазақстанның Еңбек Ері Абзал Ералиев, құқық қорғау органдарының басшылары, зиялы қауым өкілдерінің қатысуымен еліміздегі үшінші Президенттік кітапхананың іргетасын қалау рәсімі өтті.

Аймақ басшысы жиналған жұртшылықты 23 сәуір – Ұлттық кітап күнімен, кітапханашылардың кәсіби мерекесімен және жаңа кітапхана құрылысының басталуымен құттықтады.

Сурет: Қызылорда облысы әкімінің баспасөз қызметі

"Өздеріңізге белгілі, мемлекет басшымыз өткен жылы аймағымызға жұмыс сапарымен келгенде Астана мен Алматы қалаларындағыдай тәулік бойы қызмет көрсететін үшінші Президенттік кітапхананың Қызылорда қаласында ашылатынын жеткізген болатын. Жерлестеріміз бұл бастаманы зор қуанышпен қабылдады. Бүгін өздеріңізбен бірге аймағымыз үшін маңызды жобалардың бірі – білім мен мәдениеттің алтын діңгегіне айналатын Президенттік кітапхананың капсуласын салу рәсімінде бас қостық. Маңызды жобаны жүзеге асыруға демеушілік көрсеткен елімізге белгілі кәсіпкер-меценат Огай Эдуард Викторовичке барша Сыр жұртшылығының атынан шынайы алғысымды, зор ризашылығымды білдіремін. Демеушілікпен 20 млрд. теңгеге салынатын, аумағы 13 мың шаршы метр, сәулетті, жаңа кітапхана заманауи талаптарға сай болады. Ғимаратта оқу, конференц, басылым, архив пен сирек қорға арналған залдар, электрондық кітапхана, әлем әдебиеті бөлімі мен өнер галереялары, көрме, коворкинг орталықтары, қалпына келтіру шеберханасы қарастырылған. Бұл – халықтың рухани дамуына, кітап оқу мәдениетін жаңа деңгейге көтеруге бағытталған Президентіміздің қолдауы. Жаңа нысан тек кітаптар жиналған жер емес, ұлтымыздың тарихын, мәдениеті мен өркениетін дәріптейтін, жерлестеріміздің рухани тынысын ашатын тәрбие мен тағылым үйі болмақ! Жаңа кітапхананың құрылысы сәтті аяқталып, ел игілігіне қызмет етіп, ұлт руханияты мен білімінің өркендеуіне үлес қосуына тілектеспін", – деді Нұрлыбек Машбекұлы.

Сурет: Қызылорда облысы әкімінің баспасөз қызметі

Рәсімде Эдуард Викторович, Қазақстан Жазушылар және Журналистер одағының мүшесі Шәкизада Әбдікәрімов сөз сөйледі.

Сурет: Қызылорда облысы әкімінің баспасөз қызметі

Айта кету керек, 2022 жылдан бері өңірде 22 мәдениет нысаны жаңадан салынып, ел игілігіне берілді. Барлық ауданда "Руханият орталықтары" ашылды. Облыстың бас шаһарында "Өнер орталығы", "Анаға тағзым", "Отбасы орталығы", "Оқушылар сарайы" бой көтерді.

Сурет: Қызылорда облысы әкімінің баспасөз қызметі

Былтыр Қызылорданың астана болғанына 100 жыл толуына орай облыстық тарихи-өлкетану музейінің, Ассамблеяның 30 жылдығына орай "Қазатомөнеркәсіп" компаниясының қолдауымен "Достық үйінің" жаңа ғимараты салынды.

Сурет: Қызылорда облысы әкімінің баспасөз қызметі

Кейінгі жылдары "Сыр жұлдыздары" академиясы, Жалағаш, Жаңақорған, Шиелі аудандарында "Өнер мектебі" мен "Оқушылар үйі" іске қосылды.

Қызылордада еліміздегі алғашқы "Құзыреттілік орталығы" ашылды
16:16, 19 наурыз 2026
Қызылордада еліміздегі алғашқы "Құзыреттілік орталығы" ашылды
Қызылорда облысында тәулік бойы жұмыс істейтін кітапханасы бар "руханият" орталығының іргетасы қаланды
09:19, 25 сәуір 2024
Қызылорда облысында тәулік бойы жұмыс істейтін кітапханасы бар "руханият" орталығының іргетасы қаланды
Қызылордада "Мөлдір бұлақ" ауқымды экологиялық акциясы өтті
15:42, 23 наурыз 2026
Қызылордада "Мөлдір бұлақ" ауқымды экологиялық акциясы өтті
Александр Бублик узнал соперника на старте турнира в Мадриде
22:03, Бүгін
Александр Бублик узнал соперника на старте турнира в Мадриде
Судьи решили исход боя Казахстан - Франция за четвертьфинал Кубка мира по боксу
21:32, Бүгін
Судьи решили исход боя Казахстан - Франция за четвертьфинал Кубка мира по боксу
Черчесов принял решение по Самородову и Кенжебеку перед матчем РПЛ
21:05, Бүгін
Черчесов принял решение по Самородову и Кенжебеку перед матчем РПЛ
Стал известен чемпион Казахстана по волейболу среди мужских команд
20:32, Бүгін
Стал известен чемпион Казахстана по волейболу среди мужских команд
