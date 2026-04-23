Қоғам

Елімізде ауыл шаруашылығы саласындағы шетелдік инвесторлар ҚҚС-дан босатылуы мүмкін

Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Қазақстанда ауыл шаруашылығы саласына шетелдік инвесторларды тарту мақсатында оларды қосылған құн салығынан босату ұсынылып отыр. Бұл туралы Аманғали Бердалин Парламенті Мәжілісі аясында ветеринария саласына қатысты заңнамалық өзгерістерді талқылау кезінде мәлімдеді.

Вице-министрдің айтуынша, қазіргі уақытта ауыл шаруашылығы саласын шетелдік инвесторлар үшін тартымды ету қажет. Сол себепті бірқатар жеңілдіктер енгізу ұсынылып отыр.

Оның сөзінше, ҚҚС бойынша тек импортпен шектелмей, экспортты да дамытуға жағдай жасау маңызды.

"Қазір бізде ет өңдеу зауыттарын салуға арналған нақты инвестициялық жобалар да, инвесторлар да жоқ. Сондықтан барлық факторларды ескеру керек. Шетелдік инвесторларды уақытша, екі жыл мерзімге ҚҚС-тан босату ұсынылып отыр. Бұрын тері өңдеу комбинаттарына қатысты жағдайды еске алыңыздар: біз талаптарды күрделендіріп жібердік, соның салдарынан көптеген цехтар жабылып қалды. Мұны да ескеру қажет. Бұл ұсыныс ауыл шаруашылығы саласына инвестиция тартуды жеңілдетіп, жаңа өндірістерді дамытуға бағытталған", – деді ол.

Бұған дейін Қазақстанда ветеринар мамандарға қосымша төлемдер мен үстемақылар енгізу ұсынылғанын жазғанбыз.

Қазақстанда ауыл шаруашылығы жануарларын уақытында вакцинацияламағаны үшін айыппұл салу көзделуде
Ауыл шаруашылығы өнімін өндіретіндер құн салығынан босатылады
Ауыл шаруашылығы қызметкерлерінің зейнеткерлік жасын төмендету ұсынылды
Александр Бублик узнал соперника на старте турнира в Мадриде
Судьи решили исход боя Казахстан - Франция за четвертьфинал Кубка мира по боксу
Черчесов принял решение по Самородову и Кенжебеку перед матчем РПЛ
Стал известен чемпион Казахстана по волейболу среди мужских команд
