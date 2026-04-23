Қоғам

Қазақстанда ауыл шаруашылығы жануарларын уақытында вакцинацияламағаны үшін айыппұл салу көзделуде

Корова, коровы, крупный рогатый скот, скотоводство, фермерское хозяйство, животноводство, пастбище, сурет - Zakon.kz жаңалық 23.04.2026 20:30 Фото: primeminister.kz
2026 жылғы 23 сәуірде Аманғали Бердалин Қазақстан Республикасы Парламенті Мәжілісі отырысында ауыл шаруашылығы жануарларын вакцинациялау тәртібі туралы түсініктеме берді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Вице-министрдің айтуынша, елдің ауылдық жерлерінде ветеринариялық қызметтің қолжетімділігін арттыру үшін ветеринарлық пункттер белсенді түрде ашылып жатыр.

"Инфрақұрылым толық іске қосылғаннан кейін жеке қосалқы шаруашылықтарға да вакцинациялау міндеті жүктеледі. Бұл процесс SMS-хабарлама арқылы да ескертілмек. Яғни, ветеринарлық пунктте вакцинация жүргізілетіні туралы тұрғындарға хабарлама жіберіледі",- деді ол.

Егер мал иесі шақыруға қарамастан жануарларын әкелмесе, оған айыппұл салынып, заңды жауапкершілік қарастырылады.

Вице-министрдің айтуынша, бұған дейін мұндай бақылау тетігі болмаған.

Сондай-ақ, мәжілісте "Ветеринария мәселелері бойынша кейбір заңнамалық актілерге өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" заң жобасы таныстырылды. Құжатта ветеринар мамандарға қосымша үстемақылар мен төлемдер енгізу арқылы бұл саланың тартымдылығын арттыру көзделген.

Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Жұмыртқа бағасын арзандату ұсынысы неге қолдау таппады - министрлік түсіндірмесі
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
