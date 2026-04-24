Қасым-Жомарт Тоқаев: цифрландыру мен жасанды интеллект – ел дамуының негізгі бағыты
Президенттің айтуынша, қазіргі әлем өте жылдам өзгеріп жатыр. Осындай құбылмалы кезеңде кез келген ел бәсекеге қабілетті болып, даму қарқынын жоғалтпауы тиіс.
Мемлекет басшысы Қазақстанда бұл бағытта нақты қадамдар жасалып жатқанын атап өтті. Соның ішінде Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігі құрылып, жаңа технологияларды дамытуға құқықтық негіз қалыптасқаны айтылды. Сонымен қатар Цифрлық кодекс қабылданып, Жасанды интеллект туралы заң күшіне енген.
Жақын уақытта еліміздің цифрлық даму бағытын айқындайтын Digital Qazaqstan стратегиясы бекітілмек.
Президент биылғы жылдың "Цифрландыру және жасанды интеллект жылы" екенін еске салып, бұл бағытта атқарылар жұмыс әлі де көп екенін айтты.
"Бізге ширақ қимылдап, тұтас қоғам болып еңбек ету қажет", – деді Мемлекет басшысы.
Сондай-ақ Қасым-Жомарт Тоқаев есептеуіш инфрақұрылымды дамыту маңызды міндет екенін атап өтті. Осы ретте суперкомпьютер кластерінің іске қосылуы елдің технологиялық дербестігін нығайтқан маңызды оқиға болғанын жеткізді.
Келесі кезеңде елімізде Деректерді өңдеу орталығының жаңа алқабын құру жоспарланып отыр. Бұл жоба инвестиция тартуға және Қазақстанның өңірлік цифрлық хаб ретіндегі орнын күшейтуге мүмкіндік береді.
Президент цифрландыру мен жасанды интеллектіні енгізу мемлекеттік басқарудан бастап креативті индустрияға дейінгі барлық саланы қамтитынын айтты.
Сонымен қатар жазда Астанада өтетін "Болашақ ойындары" туралы да сөз болды. Бұл жарыста дәстүрлі спорт пен киберспорт элементтері біріктіріліп, әлемнің 50 елінен шамамен 1000 спортшы қатысады деп күтілуде.