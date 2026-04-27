Жетісу облысында 1,5 мың тонна қоқыс шығарылды
Іс-шара Қаратал ауданының су айдындарында өтіп, өңірдің табиғи байлығын сақтаудағы бірлескен еңбектің жарқын көрінісіне айналды. Полиция қызметкерлері Балқаш-Алакөл өңіраралық бассейндік балық шаруашылығы инспекциясымен және Қаратал балық инспекциясы бөлімінің қатысуымен су айдындарын тазарту, сондай-ақ заңсыз балық аулау деректерінің алдын алуға бағытталған кешенді табиғат қорғау жұмыстарын жүргізді.
Акцияға 40-тан астам адам қатысып, жоғары азаматтық жауапкершілік пен қоршаған ортаға деген жанашырлық танытты. Рейд барысында мамандар экожүйе мен су биоресурстарына айтарлықтай зиян келтіруі мүмкін ұзындығы 6 мың метрге жуық заңсыз орнатылған балық аулау торларын анықтап, тәркіледі. Сонымен қатар аумақтың санитарлық тазалығына ерекше мән берілді.
Су айдындарының жағалауы мен акваториясынан шамамен бір жарым мың тонна қоқыс жиналып, сыртқа шығарылды. Бұл көрсеткіш мәселенің өзектілігін айқындап қана қоймай, бірлескен жұмыстың нәтижелілігін де дәлелдейді.
Экологиялық бастамаға Көпберлік ауылының тұрғындары, егерьлік қызмет өкілдері, сондай-ақ "Қарақұм Балық", "Бахытбек Каратал", "Fish Prodex" және "Абылхайыр" кәсіпорындары белсенді түрде атсалысты. Бұл табиғатты қорғау ісінің баршаға ортақ міндет екенін тағы бір мәрте көрсетті. Ұйымдастырушылардың айтуынша, "Таза Қазақстан" — тек акция ғана емес, ол жауапкершілікке негізделген өмірлік ұстаным. Әрбір азамат өз елінің болашағы мен өмір сапасына ықпал ете алады.
Табиғи байлықты келер ұрпаққа аман жеткізу — баршамызға ортақ парыз. Аталған шара экологиялық ахуалды жақсартуға бағытталған маңызды қадам ғана емес, қоғамға жолданған нақты үндеу болды. Ұйымдастырушылар өңір тұрғындарын осындай игі бастамаларға белсенді қатысып, туған жердің табиғатын қорғауға шақырады.