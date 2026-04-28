Заңсыз ұшуларға тыйым салынды: ҚАӘ мен ААК ескерту жасады
ААК және ҚАӘ тиісті рұқсат беру құжаттарынсыз авиациялық жұмыстарды орындаудың ықтимал жағдайларының алдын алу мақсатында Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын қатаң сақтау қажеттілігін және белгіленген нормаларды бұза отырып қызметті жүзеге асыруға жол берілмейтінін ескертеді.
"Авиациялық жұмыстарды белгіленген тәртіппен берілген, авиациялық жұмыстарды орындау құқығына қолданыстағы куәлігі бар сертификатталған пайдаланушылар ғана орындай алады. Аталған куәліксіз, сондай-ақ тиісті пайдалану спецификацияларынсыз авиациялық жұмыстарды жүзеге асыру Қазақстан Республикасы заңнамасын бұзу болып табылады және Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен жауаптылыққа тартылады",- делінген ақпаратта.
Пайдаланушылар келесі талаптарды қамтамасыз етуге міндетті:
- авиациялық жұмыстарды орындау құқығына арналған қолданыстағы куәліктің болуы;
- әуе кемелерінің ұшуға жарамдылық талаптарына сәйкестігі;
- ұшуды орындауға рұқсат және авиация персоналының біліктілігі;
- азаматтық құқықтық жауапкершілікті міндетті сақтандырудың болуы;
- белгіленген метеорологиялық минимумдар мен пайдалану шектеулерін қоса алғанда, ұшу қауіпсіздігі жөніндегі талаптарды сақтау.
ААК және ҚАӘ авиациялық жұмыстар саласындағы заңсыз қызмет ұшу қауіпсіздігіне, адамдардың өмірі мен денсаулығына, сондай-ақ мүлікке тікелей қатер төндіретінін атап көрсетеді.
"Авиациялық жұмыстарды тиісті сертификаттаусыз жүзеге асыратын тұлғалар мен ұйымдарға қатысты әуе кемелерін пайдалануға тыйым салуға және материалдарды құқық қорғау органдарына беруге дейін әкімшілік ықпал ету шаралары қолданылатын болады",- деп мәлімдеді.
ААК және ҚАӘ азаматтық әуе кемелерінің пайдаланушыларын Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын қатаң сақтауға және қызметті тек қолданыстағы рұқсат беру құжаттары болған жағдайда ғана жүзеге асыруға шақырады.
Сурет: Telegram/caa_kaz
Сонымен қатар, әлеуметтік желілерде жеңіл және аса жеңіл әуе кемелерімен, сондай-ақ аэростаттармен әуе шолу (экскурсиялық) ұшуларын орындау туралы жарнамалық ұсыныстар санының артуына байланысты Азаматтық авиация комитеті (ААК) мен "Қазақстанның авиациялық әкімшілігі" АҚ (ҚАӘ) ұшу қауіпсіздігі талаптарын сақтау қажеттілігін еске салды.
Азаматтардың өмірі мен денсаулығын қорғау мақсатында ұшу алдында пайдаланушыда (ұшуды ұйымдастырушыда) келесі құжаттардың бар екеніне көз жеткізу ұсынылады:
- Рұқсат беру құжаттары – белгіленген тәртіппен ҚАӘ берген қолданыстағы Пайдаланушы сертификаты және пайдалану ерекшеліктері
- Ұшуға жарамдылығы – әуе кемесіне берілген қолданыстағы ұшуға жарамдылық сертификаты.
- Экипаждың біліктілігі – ұшқыштың тиісті санаттағы және біліктіліктегі қолданыстағы куәлігінің болуы.
- Сақтандыру – жолаушылар алдындағы азаматтық-құқықтық жауапкершілікті міндетті сақтандыру шартының болуы.
ААК және ҚАӘ ұшуды орындаудың міндетті шарты жолаушыларға ұшу алдындағы нұсқама беру болып табылатынын атап көрсетеді. Сондай-ақ қолайсыз метеорологиялық жағдайларда (қатты жел, төмен бұлттылық, жауын-шашын) ұшуларды жүзеге асыру ұсынылмайды.
Аталған шараларды сақтау тәуекелдерді азайтуға және ұшу қауіпсіздігін қамтамасыз етуге мүмкіндік береді.
Сондай-ақ, ҚАӘ мен ААК жолаушыларға арналған жадынама жариялады.
