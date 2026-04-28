Құқық

Қазақстанда Қожа Ахмет Ясауи мұрасын кеңінен насихаттау жоспарланып отыр

Туркестан, город Туркестан, мавзолей Ходжи Ахмеда Яссауи, сурет - Zakon.kz жаңалық 28.04.2026 17:28 Фото: akorda.kz
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2026 жылғы 4 сәуірдегі қаулысымен Қожа Ахмет Ясауи мұрасын ілгерілету және танымал ету бойынша 2026–2028 жылдарға арналған іс-қимыл жоспары бекітілді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Жоспар бірнеше бағытты қамтитын 37 іс-шарадан тұрады:

  1. Қожа Ахмет Ясауи атындағы сыйлықты институционалдық және құқықтық тұрғыда қамтамасыз ету
  2. Ғылыми-зерттеу және білім беру жұмыстарын дамыту
  3. Мәдени-ағартушылық және шығармашылық шаралар өткізу
  4. Мұраны ақпараттық тұрғыда таныту және халықаралық деңгейде насихаттау
  5. Тарихи мұраларды қалпына келтіру (реставрация)

Аталған жоспар аясында мынадай нақты іс-шаралар жүзеге асырылады:

  • Түркістан қаласында мектеп оқушылары арасында "Ясауитану" дәстүрлі байқауының республикалық кезеңін ұйымдастыру
  • Қожа Ахмет Ясауи шығармалары мен ғылыми еңбектерін басып шығару
  • "Ясауитану" атты халықаралық ғылыми журнал шығару
  • Мектептерде "Yassawi Week" атты апталық іс-шаралар өткізу
  • "Қожа Ахмет Ясауидің рухани мұрасы: жастар көзқарасы" тақырыбында республикалық эссе байқауын ұйымдастыру
  • Техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарының студенттері арасында "Ясауи мұрасы және оның түркі әлеміне ықпалы" атты республикалық конференция өткізу
  • Астана, Алматы және Түркістан қалаларында архив құжаттары мен қолжазбалар негізінде көрмелер ұйымдастыру
  • Облыс орталықтарындағы көшелердің немесе даңғылдардың біріне Қожа Ахмет Ясауи есімін беру
  • Отандық және шетелдік БАҚ пен әлеуметтік желілерде арнайы жобалар (подкасттар, челлендждер, бейнероликтер) іске қосу
  • ЮНЕСКО аясында халықаралық ғылыми конференция өткізу
  • Шетел мемлекеттерінде саябақтар мен көшелерге Қожа Ахмет Ясауи есімін беру мүмкіндігін қарастыру
  • Қожа Ахмет Ясауи кесенесі аумағында ғылыми-реставрациялық жұмыстар жүргізу

Қаулы қол қойылған күннен бастап күшіне енеді.

Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
"Ең үздіктерді әкелдік": Бабиш Чехияның Қазақстанға ұзақ мерзімді қызығушылығы бар екенін мәлімдеді
Ясауи мұрасын ілгерілету және насихаттау жөніндегі 2026-2028 жылдарға арналған іс-шаралар жоспары бекітілді
Жақын арада мемлекеттік наградалар қатарына Қожа Ахмет Ясауи ордені енгізіледі
Самоделкина рассказала, чем ей запомнились Олимпиада-2026, помимо соревнований
