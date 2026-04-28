#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+15°
$
457.21
534.62
6.08
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+15°
$
457.21
534.62
6.08
Қоғам

Түркістан облысында шибөрі екі жасар қыз бен ер адамға шабуыл жасады – видео

Түркістан облысында қорқау қасқыр екі жасар қыз бен ер адамға шабуыл жасады – видео, сурет - Zakon.kz жаңалық 28.04.2026 20:40 Сурет: freepik
Түркістан облысының Шәуілдір ауылында жабайы шибөрі жергілікті тұрғындарға шабуыл жасап, салдарынан екі жасар қыз бала мен ересек ер адам жарақат алды. Оқиғаға қатысты өңір әкімдігі түсініктеме берді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Оқиға әлеуметтік желілерде тараған видеодан кейін кеңінен талқылана бастады. Кадрларда ауыл тұрғыны шабуылдаған жыртқышпен күресіп, оны залалсыздандырғаны көрінеді. Сондай-ақ ер адамның қолында тістелген іздер байқалады.

"Шәуілдір ауылында қорқау қасқырдың тұрғындарға шабуыл жасау дерегі тіркелді. Жыртқыш екі адамды тістеп жарақаттаған – екі жасар қыз бала және ересек ер адам. Қазіргі уақытта жануардың құтыру ауруымен ауырған-ауырмағаны белгісіз", – делінген видео сипаттамасында.

Түркістан облысы әкімдігінің мәліметінше, оқиғадан кейін бірден ветеринариялық қызмет мамандары патологиялық материал алып, нақты диагноз қою үшін зертханаға жіберген.

Жарақат алған тұрғындар бірден аудандық орталық ауруханаға жүгініп, оларға профилактикалық вакцина салынған.

"Қазіргі уақытта олардың жағдайы тұрақты, дәрігерлердің бақылауында. Бір адам ауруханада ем қабылдап жатыр", – деді 2026 жылғы 28 сәуірде Түркістан облысы әкімдігі.

Сонымен қатар жергілікті билік инфекцияның таралуының алдын алу мақсатында шибөрі табылған аумақ пен зардап шеккен тұрғындардың аулалары залалсыздандырылғанын хабарлады.

Қазір жағдай тиісті қызметтердің бақылауында, өңірде алдын алу және індетке қарсы шаралар жалғасып жатыр.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: