Түркістан облысында шибөрі екі жасар қыз бен ер адамға шабуыл жасады – видео
Оқиға әлеуметтік желілерде тараған видеодан кейін кеңінен талқылана бастады. Кадрларда ауыл тұрғыны шабуылдаған жыртқышпен күресіп, оны залалсыздандырғаны көрінеді. Сондай-ақ ер адамның қолында тістелген іздер байқалады.
"Шәуілдір ауылында қорқау қасқырдың тұрғындарға шабуыл жасау дерегі тіркелді. Жыртқыш екі адамды тістеп жарақаттаған – екі жасар қыз бала және ересек ер адам. Қазіргі уақытта жануардың құтыру ауруымен ауырған-ауырмағаны белгісіз", – делінген видео сипаттамасында.
Түркістан облысы әкімдігінің мәліметінше, оқиғадан кейін бірден ветеринариялық қызмет мамандары патологиялық материал алып, нақты диагноз қою үшін зертханаға жіберген.
Жарақат алған тұрғындар бірден аудандық орталық ауруханаға жүгініп, оларға профилактикалық вакцина салынған.
"Қазіргі уақытта олардың жағдайы тұрақты, дәрігерлердің бақылауында. Бір адам ауруханада ем қабылдап жатыр", – деді 2026 жылғы 28 сәуірде Түркістан облысы әкімдігі.
Сонымен қатар жергілікті билік инфекцияның таралуының алдын алу мақсатында шибөрі табылған аумақ пен зардап шеккен тұрғындардың аулалары залалсыздандырылғанын хабарлады.
Қазір жағдай тиісті қызметтердің бақылауында, өңірде алдын алу және індетке қарсы шаралар жалғасып жатыр.
