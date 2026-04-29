Бурятиядағы шахтада болған қайғылы оқиға: қаза тапқандар арасында қазақстандық бар
Ресейдің Бурятия аймағындағы "Ирокинда" кенішінде болған қар көшкіні салдарынан қаза тапқан алты адамның арасында Қазақстан азаматы да болғаны белгілі болды.
Бұл туралы Ресейдің ТАСС агенттігіне төтенше жағдай қызметтерінің өкілдері хабарлаған.
Мәліметке сәйкес, қазақстандық азамат Ресей аумағында жұмыс істеп жүрген. Қалған қаза тапқандар – Ресей азаматтары.
Қайғылы оқиға 28 сәуірде Муй ауданы аумағында болған. Сол сәтте "Ирокинда" кенішінде тоғыз жұмысшы технологиялық жолды тазалау жұмыстарымен айналысып жатқан. Қар көшкіні кезінде олардың үшеуі өз бетімен шығып үлгерген.
Оқиға орнында іздестіру-құтқару жұмыстары жүргізілді. 29 сәуірге қараған түні өңірлік ТЖМ барлық алты жұмысшының денесі табылғанын растады.
