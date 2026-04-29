Бурятиядағы шахтада болған қайғылы оқиға: қаза тапқандар арасында қазақстандық бар

Ресейдің Бурятия аймағындағы &quot;Ирокинда&quot; кенішінде болған қар көшкіні салдарынан қаза тапқан алты адамның арасында Қазақстан азаматы да болғаны белгілі болды., сурет - Zakon.kz жаңалық 29.04.2026 10:13 Сурет: pixabay
Ресейдің Бурятия аймағындағы "Ирокинда" кенішінде болған қар көшкіні салдарынан қаза тапқан алты адамның арасында Қазақстан азаматы да болғаны белгілі болды.

Бұл туралы Ресейдің ТАСС агенттігіне төтенше жағдай қызметтерінің өкілдері хабарлаған.

Мәліметке сәйкес, қазақстандық азамат Ресей аумағында жұмыс істеп жүрген. Қалған қаза тапқандар – Ресей азаматтары.

Қайғылы оқиға 28 сәуірде Муй ауданы аумағында болған. Сол сәтте "Ирокинда" кенішінде тоғыз жұмысшы технологиялық жолды тазалау жұмыстарымен айналысып жатқан. Қар көшкіні кезінде олардың үшеуі өз бетімен шығып үлгерген.

Оқиға орнында іздестіру-құтқару жұмыстары жүргізілді. 29 сәуірге қараған түні өңірлік ТЖМ барлық алты жұмысшының денесі табылғанын растады.

Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Костенко атындағы шахтада қаза тапқандар саны 22 болды
14:45, 28 қазан 2023
Костенко атындағы шахтада қаза тапқандар саны 22 болды
ШҚО-да шахтада қаза тапқан жұмысшылардың аты-жөні жарияланды
11:19, 01 қыркүйек 2024
ШҚО-да шахтада қаза тапқан жұмысшылардың аты-жөні жарияланды
Колумбияда автобус жардан құлады: қаза тапқандар арасында бала бар
14:55, 04 қаңтар 2025
Колумбияда автобус жардан құлады: қаза тапқандар арасында бала бар
Оқи отырыңыз
Волейболистки "Жетысу" сложили полномочия победительниц азиатской Лиги чемпионов
15:16, Бүгін
Волейболистки "Жетысу" сложили полномочия победительниц азиатской Лиги чемпионов
"Сломавший" карьеру Рахмонову ирландец "пригрозил" Исламу Махачеву
15:00, Бүгін
"Сломавший" карьеру Рахмонову ирландец "пригрозил" Исламу Махачеву
Главный соперник Бублика за топ-10 ATP прокомментировал вылет с турнира в Мадриде
14:41, Бүгін
Главный соперник Бублика за топ-10 ATP прокомментировал вылет с турнира в Мадриде
В КФФ рассмотрели приоритеты развития национальных сборных
14:36, Бүгін
В КФФ рассмотрели приоритеты развития национальных сборных
