Қазақстандағы ең көп таралған ұлттар аталды
2026 жылғы 30 сәуірдегі мәліметке сәйкес, Қазақстанда 20,5 миллионнан астам адам тұрады.
"Бір шаңырақ астында түрлі ұлт пен этнос өкілдері тату-тәтті өмір сүріп жатыр. 1 наурыздағы жағдай бойынша елімізде 20 532 240 адам бар, олардың әрқайсысы осы бірліктің бір бөлшегі", – делінген Ұлттық статистика бюросының хабарламасында.
Қазақстандағы ең көп этностар:
- Қазақтар – 14 664 202
- Орыстар – 2 943 022
- Өзбектер – 695 557
- Украиндар – 367 547
- Ұйғырлар – 309 164
- Немістер – 222 890
- Татарлар – 218 361
- Әзірбайжандар – 157 568
- Кәрістер – 120 821
- Түріктер – 93 234
- Дүнгендер – 88 165
- Беларусьтар – 73 788
- Тәжіктер – 61 307
- Күрдтер – 52 077
- Қырғыздар – 41 459
Бюро мәліметінше, қазақтардың ең көп бөлігі Түркістан облысында тұрады – шамамен 1,6 миллион адам. Орыстардың ең көбі Алматы қаласында (428 мың), өзбектердің басым бөлігі Түркістан облысында (404 мың), украиндар Қостанай облысында (83 мың), ал ұйғырлардың көпшілігі Алматы қаласында (124 мың) шоғырланған.
Айта кетейік, 2026 жылғы 1 сәуірде Ұлттық статистика бюросы Қазақстан халқының нақты саны туралы жаңартылған деректерді жариялаған болатын.