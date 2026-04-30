#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+24°
$
461.55
540.38
6.15
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
Қоғам

Қазақстандағы ең көп таралған ұлттар аталды

Перепись населения, население, численность населения, население Казахстана, население РК, рост населения, рост населения в РК, рост населения в Казахстане, народ, казахстанцы, сурет - Zakon.kz жаңалық 30.04.2026 12:59 Фото: Zakon.kz
Қазақстан халқы Ассамблеясының құрылған күніне орай Ұлттық статистика бюросы еліміздегі ең көп саны бар этностар туралы деректермен бөлісті, деп хабарлайды Zakon.kz.

2026 жылғы 30 сәуірдегі мәліметке сәйкес, Қазақстанда 20,5 миллионнан астам адам тұрады.

"Бір шаңырақ астында түрлі ұлт пен этнос өкілдері тату-тәтті өмір сүріп жатыр. 1 наурыздағы жағдай бойынша елімізде 20 532 240 адам бар, олардың әрқайсысы осы бірліктің бір бөлшегі", – делінген Ұлттық статистика бюросының хабарламасында.

Қазақстандағы ең көп этностар:

  • Қазақтар – 14 664 202
  • Орыстар – 2 943 022
  • Өзбектер – 695 557
  • Украиндар – 367 547
  • Ұйғырлар – 309 164
  • Немістер – 222 890
  • Татарлар – 218 361
  • Әзірбайжандар – 157 568
  • Кәрістер – 120 821
  • Түріктер – 93 234
  • Дүнгендер – 88 165
  • Беларусьтар – 73 788
  • Тәжік­тер – 61 307
  • Күрдтер – 52 077
  • Қырғыздар – 41 459

Бюро мәліметінше, қазақтардың ең көп бөлігі Түркістан облысында тұрады – шамамен 1,6 миллион адам. Орыстардың ең көбі Алматы қаласында (428 мың), өзбектердің басым бөлігі Түркістан облысында (404 мың), украиндар Қостанай облысында (83 мың), ал ұйғырлардың көпшілігі Алматы қаласында (124 мың) шоғырланған.

Айта кетейік, 2026 жылғы 1 сәуірде Ұлттық статистика бюросы Қазақстан халқының нақты саны туралы жаңартылған деректерді жариялаған болатын.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: