Алматыда Қазақстан халқының бірлігі күні аталып өтті
Рухани бірлікті, мәдениет пен дәстүрдің сан алуандығын дәріптейтін бұл күн мыңдаған тұрғын мен қала қонақтарының басын қосты.
Абай алаңында өткен басты мерекелік іс-шараға қала әкімі Дархан Сатыбалды қатысты.
Іс-шара бағдарламасы әсерлі бейнешоу мен барабаншылардың қойылымымен ашылып, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Маржан Арапбаеваның орындауындағы "Қазақ елі осындай" әнімен жалғасты.
Жалпы мереке аясында 40-тан астам мәдени-көпшілік іс-шара өтті. Сахнада отандық өнерпаздар мен шығармашылық ұжымдар, сондай-ақ шетелдік қонақтар, оның ішінде Қырғызстанның "Komuz beats" тобы өнер көрсетті.
Алаңда этномәдени бірлестіктердің көрме шатырлары тігіліп, қалада тұратын түрлі этнос өкілдерінің мәдениеті мен салт-дәстүрлері таныстырылды.
Қала әкімі көрмелерді аралап, этномәдени бірлестіктердің қоғамдық келісімді нығайтудағы рөліне тоқталды.
Алматы — түрлі этнос өкілдері өзара сыйластық пен келісімде өмір сүретін қала. Бұл тұрақты дамудың берік негізі.
Мерекелік іс-шара концерттік бағдарламалар мен шығармашылық ұжымдардың өнер көрсетуімен жалғасын тапты.