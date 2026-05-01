Қоғам

Алматыда Қазақстан халқының бірлігі күні аталып өтті

Алматыда Қазақстан халқының бірлігі күніне орай қаланың барлық ауданында мерекелік іс-шаралар ұйымдастырылды. 01.05.2026 13:29
Алматыда Қазақстан халқының бірлігі күніне орай қаланың барлық ауданында мерекелік іс-шаралар ұйымдастырылды.

Рухани бірлікті, мәдениет пен дәстүрдің сан алуандығын дәріптейтін бұл күн мыңдаған тұрғын мен қала қонақтарының басын қосты.

Абай алаңында өткен басты мерекелік іс-шараға қала әкімі Дархан Сатыбалды қатысты.

Іс-шара бағдарламасы әсерлі бейнешоу мен барабаншылардың қойылымымен ашылып, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Маржан Арапбаеваның орындауындағы "Қазақ елі осындай" әнімен жалғасты.

Жалпы мереке аясында 40-тан астам мәдени-көпшілік іс-шара өтті. Сахнада отандық өнерпаздар мен шығармашылық ұжымдар, сондай-ақ шетелдік қонақтар, оның ішінде Қырғызстанның "Komuz beats" тобы өнер көрсетті.

Алаңда этномәдени бірлестіктердің көрме шатырлары тігіліп, қалада тұратын түрлі этнос өкілдерінің мәдениеті мен салт-дәстүрлері таныстырылды.

Қала әкімі көрмелерді аралап, этномәдени бірлестіктердің қоғамдық келісімді нығайтудағы рөліне тоқталды.

Алматы — түрлі этнос өкілдері өзара сыйластық пен келісімде өмір сүретін қала. Бұл тұрақты дамудың берік негізі.

Мерекелік іс-шара концерттік бағдарламалар мен шығармашылық ұжымдардың өнер көрсетуімен жалғасын тапты.

Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
