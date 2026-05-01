Маңғыстау полициясында 50-ден астам ұлт өкілдері қызмет етеді
Олар күнделікті өз міндеттерін жоғары жауапкершілікпен атқарып, Қазақстан Республикасына адал қызмет етудің үлгісін көрсетіп келеді. Түрлі этнос өкілдерін біріктіретін басты құндылық – ортақ Отанға деген сүйіспеншілік пен антқа адалдық.
Қандай ұлттан шыққанына қарамастан, барлығының мақсаты бір – елге қызмет ету, қоғамдық қауіпсіздік пен құқықтық тәртіпті қамтамасыз ету.
Бұл – бірлік пен татулықтың, өзара құрмет пен сенімнің айқын көрінісі. Ақтау қаласы ПБ патрульдік полиция батальонының қызмет инспекторы Владимир Качаненко да бұл мерекенің маңызын ерекше атап өтті.
"Менің ұлтым – татар, туған жерім – Алматы қаласы. Қазақстан Республикасының азаматы болғанымды мақтан тұтамын. Қазақ қызына үйленіп, отау құрдым, – деді ол.
Ал Маңғыстау облысы ПД штаб басқармасының бастығы Наталья Владимировна өз сөзінде мемлекеттік тілге деген құрметін жеткізді.
"Менің ұлтым – орыс. Ішкі істер органдарында 25 жыл қызмет атқарудамын. Ақтау қаласында туылдым. Қазақ тіліне деген махаббатым шексіз және оны жетік меңгергенмін, – деді ол.
Қазақстан халқының бірлігі күні – бейбітшілік пен келісімнің мерекесі. Осы орайда Маңғыстау полициясының қызметкерлері қоғамдағы тұрақтылықты сақтау жолында аянбай еңбек етіп, ел бірлігін нығайтуға өз үлестерін қосып келеді.