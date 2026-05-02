Ақтөбе мен Орал тұрғындарына тұмшаға байланысты ескерту жасалды
Синоптиктер 2026 жылғы 2 мамырда екі қала тұрғындарын ауа сапасының нашарлауына байланысты ескертті, деп хабарлайды Zakon.kz.
"Қазгидромет" болжамынша, 2 мамырда Ақтөбе және Орал қалаларында қолайсыз метеорологиялық жағдайлар күтіледі.
Қолайсыз метеорологиялық жағдайлар – атмосфераның жерге жақын қабатында зиянды (ластаушы) заттардың жиналуына ықпал ететін қысқа мерзімді метеорологиялық факторлардың (желсіздік, әлсіз жел, тұман, инверсия) жиынтығы.
Мұндай жағдайда қала тұрғындарына ашық ауада, әсіресе автожолдардың немесе басқа да ластану көздерінің маңында азырақ жүргені жөн. Ал өкпенің созылмалы аурулары, жүрек-қан тамырлары сырқаттары мен аллергиясы бар адамдар сыртқа шыққанда өздерімен бірге қажетті дәрі-дәрмектерін алып жүруге тиіс.
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript