Дүйсенбі күні Қазақстанда жаңбыр мен найзағай күтіледі
Болжамға сәйкес, дүйсенбі күні Қазақстанның басым бөлігінде жаңбыр жауып, найзағай ойнайды, бұршақ түсіп, дауылды жел соғады. Елдің оңтүстігі мен оңтүстік-шығысындағы таулы, тау бөктеріндегі аудандарда қатты жаңбыр күтіледі.
Шығыс өңірлерде жауын-шашынсыз ауа райы болады.
Республика бойынша жел күшейеді, оңтүстікте шаңды дауыл, батыс пен оңтүстік-шығыста түнгі және таңғы сағаттарда тұман күтіледі.
Түнде Солтүстік Қазақстан облысының солтүстігінде, Ақмола облысының шығысында 1 градус үсік болады.
Ақмола облысының оңтүстік-шығысында, Павлодар облысының батысында, солтүстігінде, шығысында, Жамбыл облысының солтүстігінде, орталығында, Қарағанды облысының батысында, солтүстігінде, оңтүстігінде, Ақтөбе облысының оңтүстігінде, Шығыс Қазақстан облысының батысында, солтүстік-батысында, Солтүстік Қазақстан облысының батысында, Қызылорда облысының шығысында, оңтүстігінде, орталығында, Абай облысының оңтүстігінде, шығысында, орталығында, солтүстік-батысында, Жетісу облысының батысында, солтүстігінде, Ұлытау облысының шығысында, орталығында, Алматы облысының солтүстігінде жоғары өрт қаупі күтіледі.
Жетісу облысының оңтүстік-шығысында, оңтүстігінде төтенше өрт қаупі күтіледі.