#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+20°
$
462.91
542.16
6.16
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+20°
$
462.91
542.16
6.16
Қоғам

Дүйсенбі күні Қазақстанда жаңбыр мен найзағай күтіледі

Дождь, дожди, осадки, зонтик, зонт, сурет - Zakon.kz жаңалық 03.05.2026 15:56 Фото: unsplash
"Қазгидромет" РМК 2026 жылғы 4 мамырға арналған Қазақстан аумағы бойынша ауа райы болжамын жариялады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Болжамға сәйкес, дүйсенбі күні Қазақстанның басым бөлігінде жаңбыр жауып, найзағай ойнайды, бұршақ түсіп, дауылды жел соғады. Елдің оңтүстігі мен оңтүстік-шығысындағы таулы, тау бөктеріндегі аудандарда қатты жаңбыр күтіледі.

Шығыс өңірлерде жауын-шашынсыз ауа райы болады.

Республика бойынша жел күшейеді, оңтүстікте шаңды дауыл, батыс пен оңтүстік-шығыста түнгі және таңғы сағаттарда тұман күтіледі.

Түнде Солтүстік Қазақстан облысының солтүстігінде, Ақмола облысының шығысында 1 градус үсік болады.

Ақмола облысының оңтүстік-шығысында, Павлодар облысының батысында, солтүстігінде, шығысында, Жамбыл облысының солтүстігінде, орталығында, Қарағанды облысының батысында, солтүстігінде, оңтүстігінде, Ақтөбе облысының оңтүстігінде, Шығыс Қазақстан облысының батысында, солтүстік-батысында, Солтүстік Қазақстан облысының батысында, Қызылорда облысының шығысында, оңтүстігінде, орталығында, Абай облысының оңтүстігінде, шығысында, орталығында, солтүстік-батысында, Жетісу облысының батысында, солтүстігінде, Ұлытау облысының шығысында, орталығында, Алматы облысының солтүстігінде жоғары өрт қаупі күтіледі.

Жетісу облысының оңтүстік-шығысында, оңтүстігінде төтенше өрт қаупі күтіледі.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Найзағай мен секундына 25 метрге дейінгі жел: Қазақстанның барлық облыстарында дауылды ескерту жарияланды
17:55, Бүгін
Найзағай мен секундына 25 метрге дейінгі жел: Қазақстанның барлық облыстарында дауылды ескерту жарияланды
Қазақстанда 12 сәуірде жаңбыр мен найзағай күтіледі
17:27, 11 сәуір 2026
Қазақстанда 12 сәуірде жаңбыр мен найзағай күтіледі
Синоптиктер сенбі күні Қазақстанның көп бөлігінде жаңбыр мен найзағай болатынын болжады
14:43, 01 мамыр 2026
Синоптиктер сенбі күні Қазақстанның көп бөлігінде жаңбыр мен найзағай болатынын болжады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Михайлис и Орехов не сумели помочь "Металлургу" одержать победу в матче плей-офф КХЛ
19:08, Бүгін
Михайлис и Орехов не сумели помочь "Металлургу" одержать победу в матче плей-офф КХЛ
"Сабах" Покатилова одержал дежурную победу в чемпионате Азербайджана
18:55, Бүгін
"Сабах" Покатилова одержал дежурную победу в чемпионате Азербайджана
"Атырау" прервал серию поражений в КПЛ
18:49, Бүгін
"Атырау" прервал серию поражений в КПЛ
Сборная Казахстана по хоккею возглавила турнирную таблицу чемпионата мира
18:32, Бүгін
Сборная Казахстана по хоккею возглавила турнирную таблицу чемпионата мира
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: