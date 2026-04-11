Қазақстанда 12 сәуірде жаңбыр мен найзағай күтіледі
"Қазгидромет" РМК 2026 жылғы 12 сәуірге арналған Қазақстан аумағы бойынша жалпы ауа райы болжамын жариялады, деп хабарлайды Zakon.kz.
Синоптиктердің мәліметінше, жексенбі күні атмосфералық фронттардың өтуіне байланысты еліміздің басым бөлігінде ауа райы құбылмалы болады. Көптеген өңірде жаңбыр жауып, найзағай ойнайды.
Сонымен қатар республика бойынша кей жерлерде тұман түсіп, желдің күшеюі күтіледі.
Бұдан бөлек, келесі өңірлерде өрт қаупі жоғары болады: Түркістан облысының батысы мен солтүстігінде, Жамбыл облысының батысы мен оңтүстік-шығысында, Алматы облысының солтүстігі, батысы, шығысы және орталығында, Жетісу облысының солтүстігі, оңтүстігі мен орталығында, Қарағанды облысының батысы мен оңтүстігінде, сондай-ақ Абай облысының оңтүстігінде.
Бұған дейін Алматы мен еліміздің тағы бес қаласында ауа сапасы нашарлайтыны болжан
Оқи отырыңыз
