6 сәуірде Қазақстанның басым бөлігінде найзағай ойнап, жаңбыр жауады
"Қазгидромет" 2026 жылғы 6 сәуірге арналған Қазақстан аумағы бойынша жалпы ауа райы болжамын жариялады, деп хабарлайды Zakon.kz.
Дүйсенбі күні атмосфералық фронтальды бөліктердің өтуіне байланысты елдің басым бөлігінде жаңбыр жауып, найзағай ойнайды.
Батыс және оңтүстік-батыс өңірлерде кей жерлерде нөсер жаңбыр жауады. Батыс пен оңтүстікте бұршақ түсіп, екпінді жел соғуы мүмкін.
Республика бойынша тұман түсіп, жел күшейеді, ал күндіз батыс аймақтарда шаңды дауыл соғады.
Бірқатар өңірде өрт қаупі жоғары болады:
- Қызылорда облысының шығысында;
- Түркістан облысының батысында, солтүстігінде, орталығында және тау бөктерінде;
- Жамбыл облысының солтүстік-батысында, шығысында және орталығында;
- Алматы облысының солтүстігі мен оңтүстігінде;
- Жетісу облысының солтүстігінде, оңтүстігінде және орталығында;
- Қарағанды облысының оңтүстігінде;
- Абай облысының оңтүстігінде.
Оқи отырыңыз
