Бангкок–Алматы рейсімен 11 келі гашиш майын алып өтпек болған күдікті ұсталды
ІІМ "Заң мен Тәртіп" қағидаты аясында еліміздің транзиттік-логистикалық әлеуетін трансұлттық қылмыстық топтардың есірткі тасымалы үшін пайдалануына жол бермеу бағытындағы жұмыстарды жалғастырып жатыр.
Жедел іс-шаралар кезінде полиция қызметкерлері ҰҚК Шекара қызметімен бірлесіп, Алматы халықаралық әуежайында Бангкок–Алматы рейсімен келген 20 жастағы шетел азаматын ұстады. Жеке тексеру барысында одан жалпы салмағы шамамен 11 келі болатын гашиш майы құйылған 12 пластикалық ыдыс тәркіленген.
ІІМ есірткі қылмысына қарсы іс-қимыл комитеті төрағасының орынбасары Елдар Әбдікеновтің айтуынша, жыл басынан бері елімізде есірткі контрабандасының 57 дерегі анықталған.
Аталған факті бойынша Қылмыстық кодекстің 286-бабы бойынша қылмыстық іс қозғалды. Күдікті уақытша ұстау изоляторына қамалды. Бұл бап бойынша мүлкін тәркілеумен бірге 20 жылға дейін немесе өмір бойына бас бостандығынан айыру жазасы қарастырылған.
Құзырлы органдар есірткі трафигінің жолын кесу және трансұлттық қылмыстық топтардың қызметіне тосқауыл қою бағытындағы жұмыстар жалғасатынын мәлімдеді.