Қоғам

Ақтөбеде ақылды камералар заңсыз қоқыс тастағандарды анықтап жатыр

Камеры видеонаблюдения, камера видеонаблюдения, видеонаблюдение, камеры Сергек, камера Сергек, сурет - Zakon.kz жаңалық 04.05.2026 12:58 Фото: Zakon.kz
"Таза Қазақстан" акциясы аясында Ақтөбеде ірі көлемді қоқысты белгіленбеген орындарға тастауды анықтауға бағытталған ақылды бейнебақылау жүйесі жұмыс істеп тұр.

Қала бойынша осы санаттағы құқық бұзушылықтарды тіркеуге арналған жасанды интеллект негізіндегі 20-ға жуық камера орнатылған. Олар тәулік бойы мониторинг жүргізіп, рұқсат етілмеген орындарға құрылыс қалдықтары мен өзге де ірі көлемді қоқыстарды шығару деректерін автоматты түрде тіркейді.

Жыл басынан бері осы жүйенің көмегімен 70-ке жуық құқық бұзушылық анықталды. Аталған фактілер бойынша абаттандыру қағидаларын бұзу және елдімекендер аумағын ластау деректері бойынша тиісті шаралар қабылданды.

Ақтөбе облысы ПД Жедел басқару орталығының бастығы Жанболат Ахмет айтуынша, интеллектуалды камералар құқық бұзушылықтарды жедел анықтап қана қоймай, олардың алдын алуға да ықпал етіп отыр.

"Бейнебақылау жүйесі арқылы құқық бұзушылық тіркелген сәттен бастап ақпарат жедел өңделеді. Камералар нақты уақыт режимінде жұмыс істейді. Соның нәтижесінде құқық бұзушылардың жеке басын анықтап, дер кезінде заң аясында шара қабылдауға мүмкіндік бар. Бұл тетік қала тазалығын сақтауға және қоғамдық жауапкершілікті арттыруға көмектеседі", — деді ол.

Полиция департаменті тұрғындарды тұрмыстықжәне ірі көлемді қалдықтарды тек арнайы белгіленгенорындарға шығаруға шақырады. Қала тазалығы — әрбіртұрғынның ортақ жауапкершілігі.

Ауладағы ірі көлемді қоқыс: Алматыда ережені бұзушылармен қалай күреседі
"Таза Қазақстан": полиция үш мыңнан астам заңсыз қоқыс үйіндісін жойды
Қазақстан бойынша 4 мыңға жуық заңсыз қоқыс орны анықталды
Судьи решили исход боя Казахстан - Кыргызстан на чемпионате Азии по боксу
Рыбакина выбрала, на концерт какого исполнителя она хотела бы пойти больше всего
"Нечто внеземное": победитель Roland Garros прокомментировал игру Янника Синнера
Российский клуб КХЛ подпишет контракт с ещё одним казахстанским нападающим
