#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+17°
$
462.91
542.16
6.16
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+17°
$
462.91
542.16
6.16
Қоғам

Әлем сарапшылары қазақы тазыға жоғары баға берді

Тазы, казахская порода, собака Тазы, сурет - Zakon.kz жаңалық 04.05.2026 13:41 Фото: akorda.kz
Қазақы тазы әлемдегі ең сұлу, әрі текті ит тұқымдарының қатарында. Мұны Астанада өтіп жатқан халықаралық кинологиялық көрмеге қатысушылар да ерекше атап өтті.

Шараға әлемнің түкпір-түкпірінен түрлі тұқымдағы 400-ге жуық ит әкелінген.

Көрменің басты мақсаты – қазақы тазының асыл тұқымын сақтап, оны дамыту және халықаралық деңгейде кеңінен таныту, деп жазады qazaqstan.tv.

Ұйымдастырушылар бұл бағыттағы жұмыстардың нәтижелі жүріп жатқанын айтады. Әлемдік деңгейдегі сарапшылар да тазының сыртқы бітімінен мін табу қиын екенін жеткізді.

Қазақ даласының символына айналған тазыға шетелдік мамандардың қызығушылығы жылдан-жылға артып келеді.

Мамандар мұндай көрмелер қазақы ит тұқымын әлемдік кинология картасына шығаруға жол ашатынын айтады.

"Бірінші кезекте сарапшылар ит тұқымының базалық стандарттарын қарайды. Содан кейін қатысып жатқан иттердің сол стандарттарға қаншалықты сәйкес келетіні анықталады. Менің Дастер атты тазым өз тұқымдастарының арасынан бірінші орын алды. Жалпы, көрме халықаралық болғандықтан өте қызықты ит тұқымдары келді. Барлығымен танысып, сөйлесіп, тәжірибе алмасып жатырмын." Әнуар Әлжанов, итбегі
Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Қазақы тазы алғаш рет Женевадағы халықаралық көрмеге барады
17:59, 15 тамыз 2023
Қазақы тазы алғаш рет Женевадағы халықаралық көрмеге барады
Халықаралық кинологиялық федерация тазы тұқымына қатысты шешім қабылдады
09:46, 04 қыркүйек 2024
Халықаралық кинологиялық федерация тазы тұқымына қатысты шешім қабылдады
Женевада өткен әлем чемпионатында 2 қазақы тазы ең жоғары атаққа ие болды
12:50, 28 тамыз 2023
Женевада өткен әлем чемпионатында 2 қазақы тазы ең жоғары атаққа ие болды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Судьи решили исход боя Казахстан - Кыргызстан на чемпионате Азии по боксу
18:33, Бүгін
Судьи решили исход боя Казахстан - Кыргызстан на чемпионате Азии по боксу
Рыбакина выбрала, на концерт какого исполнителя она хотела бы пойти больше всего
18:12, Бүгін
Рыбакина выбрала, на концерт какого исполнителя она хотела бы пойти больше всего
"Нечто внеземное": победитель Roland Garros прокомментировал игру Янника Синнера
17:45, Бүгін
"Нечто внеземное": победитель Roland Garros прокомментировал игру Янника Синнера
Российский клуб КХЛ подпишет контракт с ещё одним казахстанским нападающим
17:22, Бүгін
Российский клуб КХЛ подпишет контракт с ещё одним казахстанским нападающим
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: