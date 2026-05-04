Қоғам

Алматыда заңсыз салынған нысандарды бұзу жұмыстары жалғасуда

2026 жылдың 4 мамырында Сейфуллин даңғылы, 518 мекенжайында орналасқан шағын маркет толықтай бұзылды., сурет - Zakon.kz жаңалық 04.05.2026 15:56 Сурет: Алматы қаласы әкімдігінің баспасөз қызметі
2026 жылдың 4 мамырында Сейфуллин даңғылы, 518 мекенжайында орналасқан шағын маркет толықтай бұзылды.

Бұл туралы Қала құрылысын бақылау басқармасының өкілдері хабарлады.

Бұған дейін рұқсат құжаттарының жоқтығына байланысты тиісті шаралар қабылданып, іс сотқа жолданған болатын.

Мамандандырылған ауданаралық әкімшілік құқық бұзушылықтар жөніндегі соттың шешімімен меншік иесі кінәлі деп танылып, нысанды мәжбүрлі түрде бұзу туралы қаулы шығарылды. 2026 жылы 9 сәуірде Алматы қалалық соты бірінші сатыдағы шешімді өзгеріссіз қалдырды.

Сот шешімін орындау мақсатында меншік иесі нысанды өз еркімен бұзды.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
