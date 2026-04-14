Алматыда заңсыз салынған тағы бір нысан бұзылып жатыр
Сурет: Алматы әкімдігі
Алматының Қала құрылысын бақылау басқармасы өкілдерінің мәліметінше, Сейфуллин даңғылы, 526 мекенжайында орналасқан заңсыз салынған құрылыс нысаны бұзылып жатыр, деп хабарлайды Zakon.kz.
Бұған дейін нысан иесіне қатысты әкімшілік шаралар қабылданып, іс материалдары сотқа жолданған.
Мамандандырылған ауданаралық әкімшілік құқық бұзушылықтар жөніндегі соттың қаулысымен меншік иесі кінәлі деп танылып, нысанды мәжбүрлі түрде бұзу туралы шешім шығарылған.
"2026 жылы 27 наурызда Алматы қалалық сотының қаулысымен бірінші сатыдағы сот шешімі өзгеріссіз қалдырылды", – делінген хабарламада.
Бүгін, 2026 жылғы 14 сәуірде сот орындаушыларының қатысуымен нысанды бұзу жұмыстары басталды.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
