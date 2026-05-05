Астанада эвакуатор аялдамаға соғылды
Елордададағы Айтматов көшесінде эвакуатор аялдамаға соғылды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Мұнымен қоса, көлік жаяу жүргіншілер аймағына кіріп кеткен. Бұл туралы Qazaqstan.tv жазды.
"Жол-көлік оқиғасы салдарынан зардап шеккендер жоқ. Жүргізуші әкімшілік жауапкершілікке тартылды, ол келтірілген шығынды өтейді", – деп хабарлады Астана қаласының Полиция департаменті.
